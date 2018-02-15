В Узбекистане создадут сайт и приложение для покупки лекарств онлайн
До конца 2018 года в Узбекистане создадут информационный портал в сети Интернет, а также мобильные приложения, позволяющие определять местонахождение аптек и приобретать лекарственные средства в режиме реального времени с возможностью доставки.
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