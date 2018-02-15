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12:34 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане создадут сайт и приложение для покупки лекарств онлайн

До конца 2018 года в Узбекистане создадут информационный портал в сети Интернет, а также мобильные приложения, позволяющие определять местонахождение аптек и приобретать лекарственные средства в режиме реального времени с возможностью доставки.

Источник: UzReport.news

Это утверждено постановлением Президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли» от 14 февраля 2018 года.

Также постановлением поручено проработать вопрос возможности внедрения в Узбекистане системы специальных маркировок, позволяющих автоматизировать процесс учета и отчетности, а также идентифицировать лекарственные средства с возможностью предоставления о них необходимой информации.

В срок до 1 апреля 2018 года в Кабинет Министров будут внесены предложения по созданию автоматизированной системы учета лекарственных средств в государственных медицинских учреждениях и социальных аптеках, в том числе позволяющей оперативно выявлять нецелевое расходование бюджетных средств и предупреждать факты злоупотреблений.

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