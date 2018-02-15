В Узбекистане создадут сайт и приложение для покупки лекарств онлайн

Источник: UzReport.news

Это утверждено постановлением Президента «О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли» от 14 февраля 2018 года.

Также постановлением поручено проработать вопрос возможности внедрения в Узбекистане системы специальных маркировок, позволяющих автоматизировать процесс учета и отчетности, а также идентифицировать лекарственные средства с возможностью предоставления о них необходимой информации.