17 февраля в пяти районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Источник: AP 2018

В предстоящую субботу, 17 февраля, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках в пяти районах города:

-в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2 и на участке автодороги по ул. Правды от ул. Таллинская до ул. М. Джалиля;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.

— в Орджоникидзевском районе — на площади имени Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14);.