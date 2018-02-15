17 февраля в пяти районах Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Здесь можно будет оценить продукцию башкирских производителей.
Здесь можно будет оценить продукцию башкирских производителей.
В предстоящую субботу, 17 февраля, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает
Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках в пяти районах города:
-в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2 и на участке автодороги по ул. Правды от ул. Таллинская до ул. М. Джалиля;.
— в Ленинском районе — возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.
— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.
— в Орджоникидзевском районе — на площади имени Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14);.
— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).
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