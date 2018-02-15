Источник: Аргументы и факты

Калининградские садоводы задолжали за свет более 16 млн рублей, сообщает пресс-службе «Янтарьэнергосбыта».

Всего же, как сообщалось ранее, калининградцы задолжали за свет порядка 2 млрд рублей.

«На первом месте среди товариществ с наибольшим приростом находится СТ “Радуга” Светлогорского района. Будучи без задолженности еще год назад, на 1 января 2018 СНТ недоплатило гарантирующему поставщику 1,1 млн рублей. Аналогичная ситуация у СНТ “Василек”. За год задолженность увеличилась до 700 тысяч рублей», — рассказали энергетики.

Замыкает тройку лидеров СНТ «Мечта», чей долг на 1 января составляет 1,7 млн рублей.