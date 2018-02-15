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12:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградские садоводы задолжали за свет более 16 млн рублей

Не все руководители СНТ помогают энергетикам бороться с неплательщиками.

Источник: Аргументы и факты

Калининградские садоводы задолжали за свет более 16 млн рублей, сообщает пресс-службе «Янтарьэнергосбыта».

Всего же, как сообщалось ранее, калининградцы задолжали за свет порядка 2 млрд рублей.

«На первом месте среди товариществ с наибольшим приростом находится СТ “Радуга” Светлогорского района. Будучи без задолженности еще год назад, на 1 января 2018 СНТ недоплатило гарантирующему поставщику 1,1 млн рублей. Аналогичная ситуация у СНТ “Василек”. За год задолженность увеличилась до 700 тысяч рублей», — рассказали энергетики.

Замыкает тройку лидеров СНТ «Мечта», чей долг на 1 января составляет 1,7 млн рублей.

Энергетики напоминают, что руководители СНТ могут бороться с неплательщикам сами, частично или полностью ограничивая электроэнергию. Раньше такого права официально у садоводческих объединений не было.

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