Калининградские садоводы задолжали за свет более 16 млн рублей
Не все руководители СНТ помогают энергетикам бороться с неплательщиками.
Не все руководители СНТ помогают энергетикам бороться с неплательщиками.
Калининградские садоводы задолжали за свет более 16 млн рублей, сообщает
Всего же, как сообщалось ранее, калининградцы задолжали за свет порядка 2 млрд рублей.
«На первом месте среди товариществ с наибольшим приростом находится СТ “Радуга” Светлогорского района. Будучи без задолженности еще год назад, на 1 января 2018 СНТ недоплатило гарантирующему поставщику 1,1 млн рублей. Аналогичная ситуация у СНТ “Василек”. За год задолженность увеличилась до 700 тысяч рублей», — рассказали энергетики.
Замыкает тройку лидеров СНТ «Мечта», чей долг на 1 января составляет 1,7 млн рублей.
Энергетики напоминают, что руководители СНТ могут бороться с неплательщикам сами, частично или полностью ограничивая электроэнергию. Раньше такого права официально у садоводческих объединений не было.
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