Мирзиёев решил закрыть в Узбекистане журнал с почти вековой историей
Под разными названиями «Экономический вестник Узбекистана» выпускался с 1919 года и был по сути единственным профильным печатным изданием всего региона.
Под разными названиями «Экономический вестник Узбекистана» выпускался с 1919 года и был по сути единственным профильным печатным изданием всего региона.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет закрыт один из старейших журналов «Экономический вестник Узбекистана», сообщает корреспондент Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в четверг подписал постановление о ликвидации государственного унитарного предприятия «Редакция журнала «Экономический вестник Узбекистана».
Журнал является правопреемником одного из старейших печатных изданий Центральной Азии «Народное хозяйство Туркестана», впервые вышедшего в свет в 1919 году. С того времени и до сегодняшнего дня он издавался под шестью разными названиями общим тиражом в несколько миллионов. До последнего времени контролировался Министерством экономики страны.
По заявлению учредителей, издание являлось единственным в стране тематическим двуязычным журналом, освещающим как региональные, так и отраслевые показатели развития реального сектора экономики.
Документ главы государства не раскрывает причин такого решения. Однако они и так очевидны — журнал был убыточным и издавался только за счет государственной поддержки, в том числе и помощи в подписке. Однако с приходом к власти нового президента разнарядки о подписке на различные издания ушли в прошлое, поэтому многие печатные СМИ, ранее жившие вполне неплохо, стали испытывать проблемы с финансированием.
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