Мирзиёев решил закрыть в Узбекистане журнал с почти вековой историей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет закрыт один из старейших журналов «Экономический вестник Узбекистана», сообщает корреспондент Sputnik.

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Президент Шавкат Мирзиёев в четверг подписал постановление о ликвидации государственного унитарного предприятия «Редакция журнала «Экономический вестник Узбекистана».

Журнал является правопреемником одного из старейших печатных изданий Центральной Азии «Народное хозяйство Туркестана», впервые вышедшего в свет в 1919 году. С того времени и до сегодняшнего дня он издавался под шестью разными названиями общим тиражом в несколько миллионов. До последнего времени контролировался Министерством экономики страны.

По заявлению учредителей, издание являлось единственным в стране тематическим двуязычным журналом, освещающим как региональные, так и отраслевые показатели развития реального сектора экономики.