Ремонт улицы Станиславского в Ростове стал дороже на 400 млн рублей

«У нас много времени заняла корректировка проекта. Когда начали его реализовывать, то наткнулись на массу неучтенных проблем. Пришлось перерабатывать проект принципиально, что увеличило его стоимость на 400 млн рублей. Сегодня после корректировки проект прошел экспертизу, и сейчас мы вступили в активную фазу», — сказал Виталий Кушнарев. Градоначальник пообещал завершить реконструкцию до 1 июня.
Проект был изменен из-за того, что предыдущая проектно-сметная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций. В связи с удорожанием сменили и планируемое покрытие улицы: если раньше ее планировали замостить плиткой трех цветов, то теперь принято решение заасфальтировать.
Реконструкция улицы Станиславского началась в январе 2017 года. На улице впервые появится ливневая канализация, а все коммуникации, кроме трамвайной контактной сети, уберут под землю. Переложить рельсы обещают с учетом эксплуатации низкопольных трамваев, которые были в последние годы закуплены для Ростова-на-Дону.
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