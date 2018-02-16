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12:49 (мск), источник: РИАМО

В Москве не ожидают увеличения населения из‑за реновации

РИАМО — 16 фев. Власти столицы не ждут роста населения в результате реализации программы реновации жилфонда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Naassom Azevedo / СС0

«Мы не ожидаем вообще никакого увеличения населения Москвы за счет этого проекта», — сказал Собянин в интервью «РБК».

Он отметил, что сегодня до 90% жилья в Москве покупается жителями столицы, предложение не поспевает за спросом, именно поэтому мэрия и не ожидает, что программа реновации приведет к росту населения. Данные о возможном увеличении числа жителей на 1,5 миллиона мэр назвал полной ерундой.

В Москве очень мало строится жилья — 0,25 квадратного метра на человека — это самый маленький объем в России. У нас огромный спрос.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Он отметил, что москвичи вынуждены уезжать из столицы и покупать жилье в ближайшем Подмосковье, а из-за того, что каждый день они возвращаются на работу в мегаполис, возникают транспортные проблемы.

«Приезд или не приезд в Москву дополнительного населения не связан ни с программой реновации, а просто с профицитом рабочих мест, которые в Москве создаются. Если в Москве сегодня 2,5 миллиона рабочих мест, кто-то там должен работать. Вопрос в том, где эти люди живут — в Подмосковье или в Москве», — уточнил Собянин.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года, в нее вошло более 5,1 тысячи домов. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир, и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.

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