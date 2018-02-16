В Москве не ожидают увеличения населения из‑за реновации

Источник: Naassom Azevedo / СС0

«Мы не ожидаем вообще никакого увеличения населения Москвы за счет этого проекта», — сказал Собянин в интервью «РБК».

Он отметил, что сегодня до 90% жилья в Москве покупается жителями столицы, предложение не поспевает за спросом, именно поэтому мэрия и не ожидает, что программа реновации приведет к росту населения. Данные о возможном увеличении числа жителей на 1,5 миллиона мэр назвал полной ерундой.

В Москве очень мало строится жилья — 0,25 квадратного метра на человека — это самый маленький объем в России. У нас огромный спрос Сергей Собянин Мэр Москвы

Он отметил, что москвичи вынуждены уезжать из столицы и покупать жилье в ближайшем Подмосковье, а из-за того, что каждый день они возвращаются на работу в мегаполис, возникают транспортные проблемы.

«Приезд или не приезд в Москву дополнительного населения не связан ни с программой реновации, а просто с профицитом рабочих мест, которые в Москве создаются. Если в Москве сегодня 2,5 миллиона рабочих мест, кто-то там должен работать. Вопрос в том, где эти люди живут — в Подмосковье или в Москве», — уточнил Собянин.