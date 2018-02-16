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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 23 февраля отменят ряд пригородных поездов

Впереди нас вновь ждут праздничные дни — 23 февраля мы будем отмечать День защитника Отечества. Естественно, к этой дате в городе запланированы ряд мероприятий — праздничных концертов и акций. А еще в эти дни изменится расписание транспорта, в частности, пригородных поездов.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе АО «Волгоградтранспригород», на 22 и 23 февраля отменяются ряд поездов.

Так, 22 февраля отменяются:

— Поезд Волгоград -1- Кривомузгинский в 16.46 и обратный в 19.56.

— Изменится на один рейс расписание поезда № 6022 сообщением ГПЗ — Кутум.

В тоже время назначаются:

-№ 6671 Волгоград-1 — Ложки, отправление с Вологоград-1 в 16.46, прибытие в Ложки в 19.01.

-№ 6672 Ложки — Волгоград-1 (20.26 — 22.10).

На один рейс 23 февраля изменится расписание поезда № 6213 Волгоград-1- Шпалопропитка: отправление со станции Волгоград-1 в 21.40, прибытие на Шпалопропитку 22.28.

На 23 февраля 2018 года отменяются:

— № 6021 Кутум — ГПЗ, (отправление 05.31 прибытие в 6.45).

— № 6024 ГПЗ — Кутум (отправление в 15.00, прибытие в 16.14).

— № 6302 Шпалопропитка — Тракторная пасс, (отправление в 5.23, прибытие в 6.45).

— № 6305 Волгоград-1 — Шпалопропитка, (отправление в 7.34, прибытие в 8.34).

— № 6306 Южная — Тракторная пасс, (отправление в 6.16, прибытие в 8.04).

-№ 6309 Тракторная пасс — Южная,(отправление в 11.59, прибытие в 13.36).

— № 6313 Волгоград-1 — Южная, (отправление в 17.33, прибытие в 18.51).

— № 6314 Шпалопропитка — Волгоград-1, (отправление в 12.16, прибытие в 13.15).

— № 6316 Южная — Волгоград-1, (отправление в 16.23, прибытие в 17.42).

— № 6317 Тракторная пасс- Шпалопропитка, (отправление в 18.55, прибытие в 20.20).

— № 6318 Южная — Тракторная пасс, (отправление в 17.09, прибытие в 18.45).

— № 6325 Тракторная пасс — Волгоград-1, (отправление в 17.10, прибытие в 17.32).

— № 6423/6424 Волжский — Волгоград-1, (отправление в 6.42, прибытие в 7.30).

— № 6433/6434 Волгоград-1- Волжский, (отправление в 17.45, прибытие в 18.36).

— № 6509 Камышин — П. Вал, (отправление в 17.40, прибытие в 18.18).

— № 6510 П. Вал — Камышин, (отправление в 16.20, прибытие в 16.55).

— № 6511 Камышин — П. Вал, (отправление в 20.20, прибытие в 20.59).

— № 6512 П. Вал — Камышин, (отправление в 18.50, прибытие в 19.25).

— № 6523 П. Вал — Ильмень, (отправление в 17.06, прибытие в 19.12).

— № 6524 Ильмень — П. Вал, (отправление в 19.58, прибытие в 22.04).

— № 6671 Волгоград -1- Ложки, (отправление в 16.46, прибытие в 19.01).

— № 6672 Ложки — Волгоград -1, (отправление в 20.26, прибытие в 22.10).

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