В Волгоградской области 23 февраля отменят ряд пригородных поездов

Впереди нас вновь ждут праздничные дни — 23 февраля мы будем отмечать День защитника Отечества. Естественно, к этой дате в городе запланированы ряд мероприятий — праздничных концертов и акций. А еще в эти дни изменится расписание транспорта, в частности, пригородных поездов.