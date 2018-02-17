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12:49 (мск), источник: ТАСС

Китай начал поставки фруктов в Россию и Белоруссию

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китайские производители фруктов начали поставки яблок в Россию и Белоруссию. Об этом в субботу сообщило информационное агентство «Синьхуа».

Источник: AP 2018

«Новый грузовой маршрут, открытый между городом Линьи (восточная провинция Шаньдун) начал функционировать прямо перед Новым годом по лунному календарю (16 февраля — прим. ТАСС). Первая партия груза из 26 тонн тонн яблок и 26 тонн чеснока уже направлена в Россию и Белоруссию», — сообщает информагентство.

«Раньше мы не имели возможности осуществлять экспорт своей продукции в РФ, — приводит “Синьхуа” слова менеджера компании Yiyuan Country Чжан Шаньцюаня. — Транспортировка яблок в Россию и Белоруссию по морю занимала слишком много времени и существенно увеличивала логистические расходы. После открытия железнодорожного маршрута мы надеемся выйти на высокий уровень поставок».

Как отмечает «Синьхуа», в планах компании-производителя построить на территории РФ склад и ежегодно поставлять на российский рынок более 30 тыс. тонн яблок.

Грузовой железнодорожный маршрут между Линьи и Минском был открыт 26 января 2018 года. Его общая протяженность составляет около 10 тыс. километров, а время в пути — 16 суток. Грузовые перевозки морским путем занимают на 30 дней больше.

Согласно статистическим данным Государственной комиссии по развитию и реформам (ГКРР), объем грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Китай — Европа в минувшем году вырос на 116%, в шесть раз превысив показатели предыдущих лет.

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16 февраля© Ньюстюб
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