Аналитики назвали пять городов с самым дешёвым жильём в Казахстане
Чаще всего квартиры покупают в Астане, Алматы и Караганде. Рейтинг составлен по итогам января 2018.
Чаще всего квартиры покупают в Астане, Алматы и Караганде. Рейтинг составлен по итогам января 2018.
Аналитики сайта krisha.kz представили пятёрку казахстанских городов с самими низкими ценами на жильё. Пятое место в этом списке занимает
На четвёртом месте рейтинга также восточноказахстанский город — Семей. Здесь однокомнатная квартира в среднем стоит около 6,4 млн тенге, за трёхкомнатную квартиру продавцы просят 12,8 млн. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра жилья в Семее составила 160,4 тыс. тенге.
Павлодар оказался на третьем месте с индексом 159,5 тыс. тенге за квадратный метр. Второе место занимает Актобе со средней стоимостью квадратного метра 155 тыс. тенге.
Самые низкие цены на квартиры зафиксированы в Таразе. Единица площади здесь оценивается в 151,9 тыс. тенге.
В 2017 активность казахстанцев на рынке жилья выросла на 26%. За прошлый год в РК было заключено 239,6 тысячи сделок
По итогам 2017 средняя цена на рынке жилья за квадратный метр в новом доме составляла 253,2 тысячи тенге — на 2,3% больше, чем годом ранее. В случае перепродажи благоустроенного жилья квадратный метр обходился в 185,7 тысячи тенге — на 1,5% меньше, чем годом ранее.
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