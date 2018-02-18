Аналитики назвали пять городов с самым дешёвым жильём в Казахстане

Аналитики сайта krisha.kz представили пятёрку казахстанских городов с самими низкими ценами на жильё. Пятое место в этом списке занимает Усть-Каменогорск, где квадратный метр оценивался продавцами в среднем в 165,4 тыс. тенге. Это почти вдвое ниже, чем в Астане и Алматы. Средняя стоимость квартиры площадью 40 кв. м в областном центре ВКО составляла в январе 6,6 млн тенге, трёхкомнатной — 13,2 млн тенге.

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На четвёртом месте рейтинга также восточноказахстанский город — Семей. Здесь однокомнатная квартира в среднем стоит около 6,4 млн тенге, за трёхкомнатную квартиру продавцы просят 12,8 млн. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра жилья в Семее составила 160,4 тыс. тенге.

Павлодар оказался на третьем месте с индексом 159,5 тыс. тенге за квадратный метр. Второе место занимает Актобе со средней стоимостью квадратного метра 155 тыс. тенге.

Самые низкие цены на квартиры зафиксированы в Таразе. Единица площади здесь оценивается в 151,9 тыс. тенге.

В 2017 активность казахстанцев на рынке жилья выросла на 26%. За прошлый год в РК было заключено 239,6 тысячи сделок купли-продажи жилья. Городами-лидерами по заключению сделок стали Астана — 14,6%, Алматы — 14% и Караганда — 10,4%.