Самые богатые и бедные по зарплате отрасли Башкирии — статистика
УФА, 19 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкирии озвучили данные по среднемесячной начисленной зарплате работников в различных отраслях экономики за 2017 год.
УФА, 19 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкирии озвучили данные по среднемесячной начисленной зарплате работников в различных отраслях экономики за 2017 год.
Выяснилось, что самые большие зарплаты в республике получают те, кто занят производством кокса и нефтепродуктов, — в среднем 74 557 рублей в месяц. Это на 2,7 процента меньше, чем в 2016 году.
На условном втором месте самых высокодоходных отраслей — добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой сфере превышает 50 281 рубль или плюс 6,3 процента к зарплатному уровню января — декабря 2016-го.
Замыкают тройку самых денежных отраслей в Башкирии «финансовая и страховая деятельность» — в среднем 44 883 рубля в месяц. Зарплатный рост в целом за год составил 6,5 процента.
На четвертом месте — «производство химических веществ и химических продуктов». Работники этой сферы экономики получают в среднем 43 499 рублей (+7,6 процента к
Пятое место по зарплате делят между собой работники двух отраслей — «производство прочих транспортных средств и оборудования» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 42 836 и 42 505 рублей, соответственно. По сравнению с 2016 годом зарплатный рост составил 14,9 и 8,1 процента, соответственно.
Самыми бедными на зарплату сферами экономики в Башкирии стали следующие: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 254 рубля в месяц, «Производство мебели» — 14 300 рублей, «Деятельность гостиниц и общепита» — 16 176 рублей.
Как сообщало агентство «Башинформ», средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций, включая малое предпринимательство, в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.