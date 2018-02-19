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13:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Самые богатые и бедные по зарплате отрасли Башкирии — статистика

УФА, 19 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкирии озвучили данные по среднемесячной начисленной зарплате работников в различных отраслях экономики за 2017 год.

Выяснилось, что самые большие зарплаты в республике получают те, кто занят производством кокса и нефтепродуктов, — в среднем 74 557 рублей в месяц. Это на 2,7 процента меньше, чем в 2016 году.

На условном втором месте самых высокодоходных отраслей — добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой сфере превышает 50 281 рубль или плюс 6,3 процента к зарплатному уровню января — декабря 2016-го.

Замыкают тройку самых денежных отраслей в Башкирии «финансовая и страховая деятельность» — в среднем 44 883 рубля в месяц. Зарплатный рост в целом за год составил 6,5 процента.

На четвертом месте — «производство химических веществ и химических продуктов». Работники этой сферы экономики получают в среднем 43 499 рублей (+7,6 процента к январю-декабрю 2016 года).

Пятое место по зарплате делят между собой работники двух отраслей — «производство прочих транспортных средств и оборудования» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 42 836 и 42 505 рублей, соответственно. По сравнению с 2016 годом зарплатный рост составил 14,9 и 8,1 процента, соответственно.

Самыми бедными на зарплату сферами экономики в Башкирии стали следующие: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 254 рубля в месяц, «Производство мебели» — 14 300 рублей, «Деятельность гостиниц и общепита» — 16 176 рублей.

Как сообщало агентство «Башинформ», средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций, включая малое предпринимательство, в январе-декабре 2017 года достигла в Башкирии 30 149 рублей. Это на 6,7 процента больше, чем в целом за 2016 год.

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