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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов рассказал о новой инвестиционной политике в Башкирии

По мнению главы региона, появились новые способы привлечения инвестиций.

Рустэм Хамитов во время выступления на сочинском инвестфоруме рассказал о важнейших задачах инвестиционной политики региона.

— Инвестиции для нас сегодня очень важны. Наверное, это самое главное, над чем мы сегодня трудимся, работаем, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы на сегодняшний день работу по привлечению инвестиций обязаны поднимать на следующий уровень. В целом все неплохо. У нас по итогам 2017 года инвестиций будет больше 300 млрд рублей.

— Мы понимаем и ответственно подходим ко всем вопросам по привлечению инвестиций. И здесь тоже мы ищем варианты, контакты, обсуждаем вопросы. В частности, ко мне подходил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты, который готовит визит Президента Франции Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум в мае этого года. Его очень заинтересовала история с приходом к нам в республику французской компании Savencia, которая будет производить мягкие и твёрдые сыры. Завязался разговор, и, похоже, мы получим еще несколько предложений по французским предприятиям, которые хотели бы работать у нас.

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