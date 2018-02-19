Рустэм Хамитов рассказал о новой инвестиционной политике в Башкирии
По мнению главы региона, появились новые способы привлечения инвестиций.
По мнению главы региона, появились новые способы привлечения инвестиций.
Рустэм Хамитов во время выступления на сочинском инвестфоруме рассказал о важнейших задачах инвестиционной политики региона.
— Инвестиции для нас сегодня очень важны. Наверное, это самое главное, над чем мы сегодня трудимся, работаем, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы на сегодняшний день работу по привлечению инвестиций обязаны поднимать на следующий уровень. В целом все неплохо. У нас по итогам 2017 года инвестиций будет больше 300 млрд рублей.
— Мы понимаем и ответственно подходим ко всем вопросам по привлечению инвестиций. И здесь тоже мы ищем варианты, контакты, обсуждаем вопросы. В частности, ко мне подходил президент
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