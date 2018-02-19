Рустэм Хамитов рассказал о новой инвестиционной политике в Башкирии

— Инвестиции для нас сегодня очень важны. Наверное, это самое главное, над чем мы сегодня трудимся, работаем, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы на сегодняшний день работу по привлечению инвестиций обязаны поднимать на следующий уровень. В целом все неплохо. У нас по итогам 2017 года инвестиций будет больше 300 млрд рублей.

— Мы понимаем и ответственно подходим ко всем вопросам по привлечению инвестиций. И здесь тоже мы ищем варианты, контакты, обсуждаем вопросы. В частности, ко мне подходил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты, который готовит визит Президента Франции Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум в мае этого года. Его очень заинтересовала история с приходом к нам в республику французской компании Savencia, которая будет производить мягкие и твёрдые сыры. Завязался разговор, и, похоже, мы получим еще несколько предложений по французским предприятиям, которые хотели бы работать у нас.