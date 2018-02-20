Виктор Вексельберг усилится в «Русале»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Кипрская Zonoville Investments Limited, представляющая интересы Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, договорилась выкупить 6% акций «Русала» у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, говорится в сообщении Zonoville. Таким образом господин Прохоров, снижавший свою 17% долю в «Русале» с 2017 года, выйдет из капитала «Русала», а доля Sual в компании увеличится до 26,5% с 20,5% на конец прошлого года. Сроки и условия сделки не раскрываются, в ОНЭКСИМе и «Русале» отказались от комментариев, в Sual не ответили на звонки и запрос «Ъ». Капитализация «Русала» на Московской бирже 19 февраля составляла около $10,5 млрд, получается, по рынку пакет ОНЭКСИМа стоил около $630 млн.

Господин Прохоров начал выходить из крупных активов в России в 2016 году на фоне проблем, связанных с редакционной политикой принадлежавшего ему РБК (бизнесмен продал контроль в медиахолдинге Григорию Березкину в 2017 году). Тогда же Виктор Вексельберг заявил, что Sual, владевший на тот момент 15,8% «Русала», выкупит долю ОНЭКСИМа в алюминиевой компании. Правда, источники «Ведомостей» уточняли, что Sual выкупит всего 12% «Русала», чтобы не превысить порог в 30%, после чего по требованиям Гонконгской биржи надо будет делать оферту миноритариям (информацию подтверждали и собеседники «Ъ»). В 2017 году ОНЭКСИМ в три захода продал часть бумаг в рынок, а основную долю — Sual.

Основной акционер «Русала» — En+ Group Олега Дерипаски, которая владеет 48,13% акций. У Sual и ОНЭКСИМа раньше неоднократно возникали конфликты, в частности, вокруг продажи принадлежащих «Русалу» 27,8% акций ГМК «Норильский никель» — миноритарии «Русала» выступали за продажу, но господин Дерипаска был против. Сейчас намечается третий конфликт за контроль над «Норникелем» между «Русалом» и «Интерросом» Владимира Потанина (владеет 30,4% ГМК) — «Интеррос» собирается выкупить минимум 4% акций ГМК у Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича и Александра Абрамова, «Русал» считает сделку недействительной, нарушающей соглашение акционеров «Норникеля» и блокирует ее в Высоком суде Лондона. Источники «Ъ» говорят, что господа Дерипаска и Потанин серьезно готовятся к «дуэли» — механизму выкупа долей друг друга в «Норникеле».

Собеседник «Ъ», знакомый с позицией En+, говорил летом 2017 года, что конфликтов между акционерами «Русала» нет, а увеличение пакета Sual в «Русале» не усилит правовые позиции компании — по соглашению акционеров у Sual закреплено право вето и места в совете директоров. Получит ли Sual дополнительные места в советах «Русала» и «Норникеля» с уходом ОНЭКСИМа — не ясно. Но в целом описанные в выдержках из акционерного соглашения «Русала» положения (их приводит сама алюминиевая компания) уже не отвечают раскладу долей акционеров, если принимать во внимание, что до конца первого квартала 2018 года Glencore должна конвертировать свои 8,75% в «Русале» в 11% En+. Источники «Ъ» говорили в октябре, что En+ может предложить конвертацию и Sual. Господин Вексельберг недавно подтвердил «Ведомостям», что такое предложение было, но компания отказалась от него «из-за отсутствия интереса».

Как сообщал «Ъ» 19 февраля, Олег Дерипаска вскоре оставит посты президента в «Русале» и En+, но собеседники «Ъ», близкие к совладельцам «Русала», говорили, что соглашение акционеров продолжает действовать. Соглашение прекращает действовать только для тех мажоритарных акционеров «Русала», которые снизят свои доли ниже определенного порога, отмечается в материалах компании, в случае ОНЭКСИМа это порог в 5%. В En+ пока не комментируют ситуацию.

Анатолий Джумайло.