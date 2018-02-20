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13:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

В разных районах Перми с 21 по 23 февраля пройдут отключения воды

Отключения связаны с ремонтными работами.

Источник: Reuters

Отключения воды запланированы в разных районах Перми на этой неделе.

Как сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье», 20 февраля из-за аварии воды нет в трёх домах на улице Ленина: 64, 66, 66А. Аварию обещают устранить до 19 часов.

21 февраля из-за плановых ремонтных работ с 9.30 до 19 часов без воды останутся жители домов по адресам:

  • Ул. Луначарского, 97а, 97б;
  • Ул. Пушкина, 89а

На 23 февраля из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет по адресам:

  • Комсомольский, 1, 3, 4;
  • Куйбышева, 6;
  • Монастырская, 12, 12/1, 53а, 53б;
  • Окулова, 4а.

Воды не будет с 9.30 до 19 часов.

Подробнее по отключениям холодной воды можно узнать по номеру: 2100−680.

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