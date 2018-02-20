В разных районах Перми с 21 по 23 февраля пройдут отключения воды
Отключения связаны с ремонтными работами.
Отключения связаны с ремонтными работами.
Отключения воды запланированы в разных районах Перми на этой неделе.
Как сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье», 20 февраля
21 февраля
На 23 февраля
Воды не будет с 9.30 до 19 часов.
Подробнее по отключениям холодной воды можно узнать по номеру: 2100−680.
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