В разных районах Перми с 21 по 23 февраля пройдут отключения воды

Источник: Reuters

Отключения воды запланированы в разных районах Перми на этой неделе.

Как сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье», 20 февраля из-за аварии воды нет в трёх домах на улице Ленина: 64, 66, 66А. Аварию обещают устранить до 19 часов.

21 февраля из-за плановых ремонтных работ с 9.30 до 19 часов без воды останутся жители домов по адресам:

Ул. Луначарского, 97а, 97б;

Ул. Пушкина, 89а

На 23 февраля из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет по адресам:

Комсомольский, 1, 3, 4;

Куйбышева, 6;

Монастырская, 12, 12/1, 53а, 53б;

Окулова, 4а.

Воды не будет с 9.30 до 19 часов.