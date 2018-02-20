На ремонт дорог в Омской области выделили 32 миллиона рублей
На ремонт дорог в Омской области, а именно в сельских районах, выделили 32 миллиона рублей.
На ремонт дорог в Омской области, а именно в сельских районах, выделили 32 миллиона рублей.
Средства нашлись по распоряжению минстроя. Так, за 12 миллионов отремонтируют самые «убитые» улицы в Тюкалинске, таких в районном более десяти.
Пять миллионов рублей будут потрачены на ремонт улицы Целинной в селе Новороссийка Нововаршавского района.
Почти 9 миллионов пойдет на ремонт подъезда от СНТ «Радуга» к
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