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13:06 (мск), источник: Вести - Омск

На ремонт дорог в Омской области выделили 32 миллиона рублей

На ремонт дорог в Омской области, а именно в сельских районах, выделили 32 миллиона рублей.

Средства нашлись по распоряжению минстроя. Так, за 12 миллионов отремонтируют самые «убитые» улицы в Тюкалинске, таких в районном более десяти.

Пять миллионов рублей будут потрачены на ремонт улицы Целинной в селе Новороссийка Нововаршавского района.

Почти 9 миллионов пойдет на ремонт подъезда от СНТ «Радуга» к Русско-Полянскому тракту. Шесть — направят на ремонт подъезда к деревне Путинцево Омского района.

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