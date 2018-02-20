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13:00 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге достиг полугодового максимума

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 февраля 2018 года составил 319,23 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

ЦБ: $ 56.5201   +0.18 € 69.8928   -0.01 ММВБ: $ 56.7150   +0.26 € 70.0100   -0.05
Источник: Kapital.kz

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 318,89 тенге за доллар США, максимальный — 319,90 тенге, курс закрытия — 319,90 тенге. Объем торгов по доллару США составил 80 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 150.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 321 тенге, Алматы — 321 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 318,99 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 20 февраля составляет 319,32 тенге за 1 доллар США. 21 февраля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 318,99 тенге за 1 доллар.

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