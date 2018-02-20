Тенге достиг полугодового максимума

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 318,89 тенге за доллар США, максимальный — 319,90 тенге, курс закрытия — 319,90 тенге. Объем торгов по доллару США составил 80 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 150.
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 321 тенге, Алматы — 321 тенге.
По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 318,99 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 20 февраля составляет 319,32 тенге за 1 доллар США. 21 февраля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 318,99 тенге за 1 доллар.
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