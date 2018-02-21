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01:07 (мск), источник: Известия

Вейпам оставят газеты и журналы

Электронные сигареты разрешат рекламировать в печатных СМИ и интернете.

Источник: Известия

Рекламу электронных сигарет предлагают ввести в те же рамки, что и биологически активные добавки (БАД) к пище. Минпромторг разработал законопроект, разрешающий рекламу и продвижение вейпов в местах их продажи, газетах, журналах и интернете. Профильный бизнес инициативу поддержал, а эксперты по здравоохранению выступили против послаблений для электронных сигарет.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что результаты исследований, подтверждающие наличие либо отсутствие вреда здоровью «в случае использования инновационной никотиносодержащей продукции, отсутствуют». Тем не менее в ведомстве считают необходимым законодательно закрепить ограничение их рекламы.

Полностью запрещать рекламу электронных сигарет Минпромторг не планирует. Ее можно будет размещать на вывесках в местах продажи. При этом в рекламе не должно быть обращений к некурящим, а также к детям и подросткам. Запрет на продвижение вейпов в интернете также не предусмотрен.

— Требования к рекламе никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления также должны будут учитываться при ее размещении в Сети, — пояснили в Минпромторге.

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Наружная реклама вейпов будет запрещена. Также роликов не должно быть на ТВ и радио. Нельзя будет продвигать электронные сигареты на первых и последних полосах газет и журналов (полный запрет — в прессе для несовершеннолетних), в общественном транспорте, в детских, образовательных, медицинских организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на объектах спорта.

В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что законопроект Минпромторга на рассмотрение к ним еще не поступал. Но позиция ведомства заключается в том, что ограничения для электронных и обычных сигарет должны быть тождественны.

— Иное регулирование несет риск дополнительного увеличения потребления электронных сигарет, которые так же, как и обычные, ассоциированы с никотиновой зависимостью и другими тяжелыми заболеваниями, — отметили в Минздраве.

По закону «Об охране здоровья граждан…» реклама табачной продукции и курительных принадлежностей, в том числе трубок и кальянов, запрещена к распространению любым способом и в любое время.

Представители рынка вейпинга отмечают, что менее строгие правила по отношению к электронным сигаретам позволят им легализовать схемы продвижения продукции.

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— До сих пор взаимодействие с рекламными агентствами было очень сложным. Они боятся, что продвижение электронных сигарет может быть приравнено к пропаганде курения, — отметил гендиректор компании Vardex Дмитрий Борисов.

Он рассказал, что сейчас жидкости и вейпы рекламируются в основном с помощью пабликов в соцсетях. По словам эксперта, действительно часто используется информация о том, что электронные сигареты имеют медицинское назначение и помогают бросить курить. Продавцы также нередко заявляют, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, сказал Дмитрий Борисов. Однако результатов долгосрочных клинических исследований, которые подтверждали бы это, пока нет.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков разделяет позицию Минздрава и считает, что рекламу электронных сигарет необходимо запретить.

— Неважно, пар или дым вдыхает человек. Главное — какие вещества попадают в организм, — отметил нарколог.

Сейчас общественное обсуждение также проходит законопроект Минпромторга «О госрегулировании оборота никотиносодержащей продукции…». Согласно документу, электронные сигареты запретят курить в самолетах и в общественном транспорте, на детских площадках, в лифтах жилых домов, в детских и госучреждениях. Будет запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Информировать потребителей о том, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, «можно только при наличии научных исследований, подтвержденных в порядке, установленном правительством РФ».

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