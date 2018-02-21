Около 6 млрд руб инвестируют в строительство завода по производству лекарств в Подмосковье

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«Росатом» инвестирует 6 миллиардов рублей в строительство в Подмосковье завода по производству препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Реализация проекта может занять не менее десяти лет. По мнению участников рынка, госкорпорация в будущем может претендовать на контроль над некоторыми сегментами фармотрасли", — говорится в статье.

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В распоряжении издания оказалась презентация АНО «Агентство по технологическому развитию» (АТР), которое выступает партнером проекта завода по выпуску препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний. Его строительством займется «дочка» «Росатома» — «Русатом Хэлскеа».

«Росатом» учредил АО «Русатом Хэлскеа» в феврале 2017 года для развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии. В январе отраслевое издание Vademecum сообщало, что совместно с таиландской Kinetics Corporation к 2022 году в провинции Накхоннайок (Таиланд) «Русатом Хэлскеа» построит центр ядерной медицины.

В презентации АТР не указано, в какие сроки планируется построить фармацевтическое предприятие в Подмосковье.