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13:11 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургским отелям, завышающим цены на период ЧМ, грозят суды

Роспотребнадзор подаст иски к екатеринбургским гостиницам, где фиксируются завышение цен на период Чемпионата мира по футболу, если отельеры сами не будут пересматривать прайсы, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Источник: Reuters

В надзорном ведомстве уточнили, что пока нарушителям были выданы предупреждения.

«Одна гостиница нас уведомила, что устранила нарушения, еще одна получила предупреждение лишь недавно, чтобы отреагировать на него, у отеля есть 60 дней. Остальные пока не отчитывались, но мы провели мониторинг — все они изменили информацию о ценах на своих сайтах», — рассказали в пресс-службе.

Примечательно, что в числе исправивших данные на сайтах оказался и отель Ramada, чьи представители накануне заявили о несогласии с позицией Роспотребнадзора.

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Напомним, что в этой гостинице обнаружили «люксы» на 6% дороже положенного — по 50 тыс. рублей при лимите в 47 тыс. Сейчас «королевские люксы» в Ramada предлагаются по цене от 45 тыс. Накануне представители Ramada распространили комментарий, указывая, что «королевский люкс» (в международной классификации — Royal Suite) в гостинице всегда стоил 50 тыс. рублей.

Площадь такого номера, состоящего из просторной гостиной и двух спальных комнат, — 212 кв. м. Там есть свой отдельный бассейн глубиной 130 см, турецкий хамам и финская сауна. «Наоборот, на период мундиаля мы не стали поднимать на «королевский люкс» цену, несмотря на то, что на него всегда есть повышенный спрос.

Остальные номера отеля, в том числе категории «Люкс» и Suite, стоят даже ниже заявленного Ростуризмом максимума", — говорится в официальном сообщении отеля.

По мнению владельца Ramada Владимира Конькова, «чиновники, которые устанавливали максимальные цены, подошли к своей работе посредственно», установив единый максимум и минимум.

«У Ramada, например, есть открытый подогреваемый бассейн, о котором большинство отелей России только могут мечтать. Такой бассейн требует больших энергозатрат, ведь требуется поддерживать температуру +37 градусов круглый год, даже когда на улице — 40 градусов. То есть Ramada по сравнению с другими отелями несет больше расходов. Поэтому федеральные чиновники должны были учитывать особенности таких отелей как Ramada и определять для них свой «потолок». И нельзя ставить одну цену и на номера категории «Suite» и на номера категории «Royal Suite», — заявил он.

В пресс-службе Роспотребнадзора, в свою очередь, уточнили, что стоимость номеров в обычное время в учет никак не берется — главное, чтобы в период ЧМ цены вписывались в установленные лимиты. И если до ЧМ номера предлагаются дороже этих лимитов, значит, на период проведения игр коммерсанты должны снижать цены. В надзорном ведомстве отметили, что продолжат следить за ситуацией и мониторить сайты отелей.

В ведомстве готовы принять жалобы потребителей на завышения цен в гостиницах на период ЧМ, пока таких жалоб не поступало.

Напомним, что Ростуризм и Роспотребнадзор опубликовали список екатеринбургских отелей, где номера для гостей ЧМ предлагали дороже положенного. В список, помимо Ramada, попали Hyatt, «Луна» и еще четыре отеля.

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