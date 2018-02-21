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13:14 (мск), источник: Nakanune.ru

«ЦБ дал банкам мало времени»: глава уральского Сбербанка объяснил, почему банкоматы не принимают новые купюры

На ввод новых 200-рублевых и двухтысячных купюр было отведено чрезвычайно мало времени. Так председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин объяснил неполадки с банкоматами, которые отказываются принимать недавно выпущенные банкноты, передает корреспондент Накануне.RU.

ЦБ: $ 56.6537   +0.13 € 69.8087   -0.08 ММВБ: $ 56.6300   +0.07 € 69.8125   +0.03
Источник: РИА "Новости"

«Эта проблема возникает для любого банка страны, потому что на введение новых купюр было отведено чрезвычайно мало времени. В разных странах на ввод купюр дается от года до двух на то, чтобы все банки смогли подготовиться. У новой банкноты свой размер, свой дизайн. Распознать ее машинным способом можно, только создав новую программу, которая все это позволяет считывать, выявлять признаки подлинности.

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Аппаратура также должна отличать подлинные купюры от фальшивых, это большая задача. У нас 6 тыс. 200 банкоматов только в уральском банке, у Сбербанка — 76 тыс. устройств в стране. На разработку программы и перенастройку всех банкоматов требуется время", — рассказал Владимир Черкашин в ответ вопрос корреспондента Накануне.RU.

Сегодня примерно половина банкоматов уральского Сбербанка принимают новые банкноты, к 1 марта их число увеличится, заверил глава уральского отделения банка. При этом прием купюр отладить куда проще, чем выдачу.

«У устройств самообслуживания сегодня есть четыре кассеты для разных купюр. Какую купюру выбросить, чтобы поставить двухтысячную? Поставим мы вместо 1 тыс. руб. — 2 тыс., а она окажется не нужна. Любая замена требует детального исследования. Возможности банков таковы, что сейчас эта аналитика по каждому устройству формируется с учетом перспектив. Мы не можем позволить себе сделать банкомат менее удобным. Это сложнейшая задача, которая решается как сложная комбинаторная математическая задача», — добавил председатель Черкашин.

Сейчас Сбербанк активно занимается обновлением программного обеспечения, чтобы к 1 июля, а то и раньше, наладить прием новых купюр во всех своих банкоматах.

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