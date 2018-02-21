В Новосибирске планируют построить детский хоспис

В Новосибирске находится Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Она встречалась с общественниками, и встал вопрос о строительстве в регионе детского хосписа.

— Мы обсудили возможность выделения земли для строительства хосписа для общественной организации, которая говорит, что готова построить детский хоспис, — сказала детский омбудсмен.

Эту идею поддержал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

— Интересное предложение по строительству хосписа поступило со стороны общественной организации. Подобное предложение звучало и несколько лет назад. В принципе, уже был зарезервирован земельный участок, и мы готовы этот проект реанимировать, — прокомментировал Андрей Александрович.