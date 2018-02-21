В Новосибирске планируют построить детский хоспис
Этот вопрос обсуждали детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава региона Андрей Травников.
Этот вопрос обсуждали детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава региона Андрей Травников.
В Новосибирске находится Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Она встречалась с общественниками, и встал вопрос о строительстве в регионе детского хосписа.
— Мы обсудили возможность выделения земли для строительства хосписа для общественной организации, которая говорит, что готова построить детский хоспис, — сказала детский омбудсмен.
Эту идею поддержал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
— Интересное предложение по строительству хосписа поступило со стороны общественной организации. Подобное предложение звучало и несколько лет назад. В принципе, уже был зарезервирован земельный участок, и мы готовы этот проект реанимировать, — прокомментировал Андрей Александрович.
Общественники, которые вышли с предложением, занимаются оказанием паллиативной помощи детям. То есть занимаются с ребятишками, которые столкнулись с опасными для жизни заболеваниями.
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