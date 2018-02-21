В ТОР «Тольятти» откроется завод по производству гофрокартона

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Свои подписи под документом поставят врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава администрации Тольятти Сергей Анташев и директор ООО «ВолгаГорфоПак+» Станислав Питьев.

Компания «ВолгаГорфоПак+» планирует на территории Тольятти реализовать проект «Производство трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов». Инвестор планирует вложить более 20 млн руб., создать 63 новых рабочих места.

По состоянию на 21 февраля 2018 г. в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» поступило 26 заявок.

В результате 20 компаний включены в реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов РФ (ООО «АКОМ-Индастриал», ООО «БИА», ООО «СП «Граниферт», ООО «ТОР ТЗПО», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА», «Металлист-Тольятти», ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС», ООО «АКТИВ ТМК», ООО «ГРАН ЛИМИТЕД», ООО «НТЦ Евровент», ООО «Завод КПД», ООО «КФ «Сласти», ООО «БИСКО ТТИ», ООО МЦ «Губерния», ООО «КОЛОРАНТ-Т», ООО «Мясокомбинат «Лада», ООО «Директ Бизнес Солюшн»).

С 1 компанией (ООО «ЛЕВАНТО») заключено соглашение и информация по ней направлена в Минэкономразвития России для включения в федеральный реестр резидентов. А заявка ООО «ВолгаГофроПак+» получила одобрение комиссии.

По 22 одобренным заявкам общий объем инвестиций составляет 4,4 млрд руб. с планом создания 3,5 тыс. новых рабочих мест.