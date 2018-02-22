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13:18 (мск), источник: NewsKo

В центре Перми отремонтируют фасады 50 домов

На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели проект решения «Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми».

Источник: Агентство «Москва»

На эти цели из бюджета города в 2018 году предусмотрено 20 млн руб, сообщает пресс-служба гордумы Перми. Члены комитета поддержали проект решения и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 27 февраля. В последующие два года на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов планируется тратить по 80 млн руб.

Работы пройдут в рамках подготовки к 300-летию Перми. Всего будут отремонтированы фасады 50 домов.

В перечень включены дома, расположенные на Комсомольском проспекте и центральной части ул. Г. Хасана. Изменится фасад домов по ул. Краснова, 26, 28, прилегающих к Комсомольскому проспекту и требующих капитального ремонта.

Депутаты задали ряд вопросов по техническим аспектам, связанным с выделением средств для домов, у которых есть специальный счет, а также о соотношении выделения денежных средств со стороны бюджета города и Фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов Пермского края. Также обсуждались перспективы ремонта фасадов в 2019 и 2020 году.

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