В центре Перми отремонтируют фасады 50 домов

На эти цели из бюджета города в 2018 году предусмотрено 20 млн руб, сообщает пресс-служба гордумы Перми. Члены комитета поддержали проект решения и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 27 февраля. В последующие два года на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов планируется тратить по 80 млн руб.
Работы пройдут в рамках подготовки к 300-летию Перми. Всего будут отремонтированы фасады 50 домов.
В перечень включены дома, расположенные на Комсомольском проспекте и центральной части ул. Г. Хасана. Изменится фасад домов по ул. Краснова, 26, 28, прилегающих к Комсомольскому проспекту и требующих капитального ремонта.
Депутаты задали ряд вопросов по техническим аспектам, связанным с выделением средств для домов, у которых есть специальный счет, а также о соотношении выделения денежных средств со стороны бюджета города и Фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов Пермского края. Также обсуждались перспективы ремонта фасадов в 2019 и 2020 году.
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