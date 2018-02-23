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13:06 (мск), источник: Zakon.kz

Старые банкноты номиналом 1000 тенге станут недействительными с 1 марта

Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.

С 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает Zakon.kz.

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Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства — в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам: +7 (727) 2788 058, 2619−234, 2704−585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону: +7 (727) 2704−569.

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