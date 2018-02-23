Казахстан занимает 15 место в рейтинге стран с дешевым бензином — Бозумбаев

Источник: Tengrinews

«Обеспеченность внутреннего рынка отечественного ГСМ, в целом по году составит по бензину до 90 процентов, по дизельному топливу — 90 процентов, авиакерасину — 70 процентов и по мазуту — традиционно 100 процентов», — сказал Бозумбаев на расширенной коллегии Минэнерго.

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Он отметил, что международное рейтинговое агентство Global Petrol Prices ежемесячно составляет рейтинг стран с самыми низкими ценами на ГСМ.

«Для анализа используются цены на высокоактановые бензин и дизельное топливо. В рейтинге используется данные 167 стран мира, данные этого агентства используются международным валютным фондом, также используются в отчетах мировых аналитических агентств. По бензину в рейтинге по 19 февраля 2018 года Казахстан занимает 15 место среди стран с самым дешевым бензином с ценой 56 центов за литр», — сообщил министр.

По его словам, согласно исследованию, средняя цена бензина по миру — 1 долларов 15 центов.