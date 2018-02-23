Казахстан занимает 15 место в рейтинге стран с дешевым бензином — Бозумбаев
Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан занимает 15 место в рейтинге стран с самым дешевым бензином, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан занимает 15 место в рейтинге стран с самым дешевым бензином, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Обеспеченность внутреннего рынка отечественного ГСМ, в целом по году составит по бензину до 90 процентов, по дизельному топливу — 90 процентов, авиакерасину — 70 процентов и по мазуту — традиционно 100 процентов», — сказал Бозумбаев на расширенной коллегии Минэнерго.
Он отметил, что международное рейтинговое агентство Global Petrol Prices ежемесячно составляет рейтинг стран с самыми низкими ценами на ГСМ.
«Для анализа используются цены на высокоактановые бензин и дизельное топливо. В рейтинге используется данные 167 стран мира, данные этого агентства используются международным валютным фондом, также используются в отчетах мировых аналитических агентств. По бензину в рейтинге по 19 февраля 2018 года Казахстан занимает 15 место среди стран с самым дешевым бензином с ценой 56 центов за литр», — сообщил министр.
По его словам, согласно исследованию, средняя цена бензина по миру — 1 долларов 15 центов.
«Страной с самой низкой ценой на автобензин стала Венесуэла — 10 центов, самый дорогой бензин — в Исландии, он стоит 2 доллара 10 центов», — добавил Канат Бозумбаев.
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