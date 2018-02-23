Шеларь: в Молдове бизнес выгодно открывать только в сфере торговли
Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала экономист Галина Шеларь.
Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала экономист Галина Шеларь.
Молдова вновь оказалась на 44 строке из 190 в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Несмотря на это, она была высоко оценена по части создания нового бизнеса — 95 баллов из ста.
Так, чтобы начать новый бизнес предпринимателям необходимо пройти всего четыре процедуры. По статье регистрации имущества республика заработала 83 пункта, а по получению разрешения на строительство — примерно 52.
Эксперты отмечают, что эти показатели не совсем точно отражают реальную картину, и, несмотря на то, что теоретически открыть бизнес легко, развивать его в нынешних условиях является задачей не из легких.
«С точки зрения объема инвестиций на одного жителя страны, мы позади планеты всей. Этот объем очень медленно растет. Если посмотреть на объем инвестиций в основной капитал, то мы увидим, что банки неохотно выдают кредиты юридическим лицам, и основным источником
Собеседница добавила, что несмотря на улучшающиеся показатели, ситуация в
«Мы должны понимать, что деньги у нас вкладываются и растут только в тех сферах экономики, из которых эти деньги можно очень быстро вывести. Это, прежде всего, торговля. Если
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