Тарифы на газ в Молдове изменятся: что говорят власти

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей на 20,3%. Об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе агентства.

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Соответствующий проект НАРЭ выставлен на публичное обсуждение. Как отметили в пресс-службе ведомства, на заседании, которое состоится в ближайшее время, будет определено, на сколько конкретно снизят тариф на газ.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. После чего компания «Молдовагаз» обратилась в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов на газ, предложив понизить на 11,4%.

В свою очередь президент республики Игорь Додон считает, что понижение тарифа может быть намного больше, чем на 20%. По его словам, для этого есть резервы.