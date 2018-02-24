Тарифы на газ в Молдове изменятся: что говорят власти
Важная новость для жителей Молдовы: НАРЭ предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей — окончательное решение примут совсем скоро.
Важная новость для жителей Молдовы: НАРЭ предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей — окончательное решение примут совсем скоро.
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей на 20,3%. Об этом Sputnik подтвердили в
Соответствующий проект НАРЭ выставлен на публичное обсуждение. Как отметили в
Ранее
В свою очередь президент республики Игорь Додон считает, что понижение тарифа может быть намного больше, чем на 20%. По его словам, для этого есть резервы.
Однако глава Национального агентства по регулированию в энергетике Тудор Копач считает, что несмотря на предпосылки для снижения тарифа, он не может снизиться на 40 или 50%. Он отметил, что «ознакомился с позицией премьера Павла Филипа», но НАРЭ исполняет свой долг с холодным расчетом.
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