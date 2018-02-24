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00:00 (мск), источник: Sputnik.md

Тарифы на газ в Молдове изменятся: что говорят власти

Важная новость для жителей Молдовы: НАРЭ предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей — окончательное решение примут совсем скоро.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей на 20,3%. Об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе агентства.

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Соответствующий проект НАРЭ выставлен на публичное обсуждение. Как отметили в пресс-службе ведомства, на заседании, которое состоится в ближайшее время, будет определено, на сколько конкретно снизят тариф на газ.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. После чего компания «Молдовагаз» обратилась в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов на газ, предложив понизить на 11,4%.

В свою очередь президент республики Игорь Додон считает, что понижение тарифа может быть намного больше, чем на 20%. По его словам, для этого есть резервы.

Однако глава Национального агентства по регулированию в энергетике Тудор Копач считает, что несмотря на предпосылки для снижения тарифа, он не может снизиться на 40 или 50%. Он отметил, что «ознакомился с позицией премьера Павла Филипа», но НАРЭ исполняет свой долг с холодным расчетом.

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