S&P повысило рейтинг РФ в инвалюте до инвестиционного уровня «BBB-»
Прогноз — «стабильный».
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Прогноз — «стабильный».
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings в пятницу повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BB+» до «BBB-» — нижней ступени инвестиционного уровня.
Рейтинг в национальной валюте повышен с «BBB-» до «BBB».
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