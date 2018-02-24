S&P повысило рейтинг РФ в инвалюте до инвестиционного уровня «BBB-»

Источник: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings в пятницу повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BB+» до «BBB-» — нижней ступени инвестиционного уровня.

Рейтинг в национальной валюте повышен с «BBB-» до «BBB».