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00:42 (мск), источник: Интерфакс

S&P повысило рейтинг РФ в инвалюте до инвестиционного уровня «BBB-»

Прогноз — «стабильный».

Источник: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings в пятницу повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BB+» до «BBB-» — нижней ступени инвестиционного уровня.

Рейтинг в национальной валюте повышен с «BBB-» до «BBB».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз для обоих рейтингов — «стабильный».

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