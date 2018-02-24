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01:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

России вернули инвесторов

Рейтинговое агентство Standard&Poors приняло решение об увеличении суверенного рейтинга России до уровня BBB-/A3. Это инвестиционный уровень, и, поскольку коллеги агентства из Fitch сохраняли свой рейтинг госдолга РФ на том же уровне, российские заимствования по крайней мере до наступления новых событий — например, усиления секторальных санкций США — российский госдолг доступен к покупке институциональными инвесторами. Прямой ожидаемый эффект от этого — некоторый приток капитала в течение нескольких месяцев, возможно дополнительное укрепление рубля и снижение процентов по ОФЗ.

Источник: Reuters

Решение об увеличении на одну ступень, до инвестуровня BBB-, S&P опубликовала уже 24 февраля в 00:30, хотя обзор решения, подписанный аналитиком франкфуртского офиса компании Кареном Вартапетовым и лондонского Рави Бхатиа, датирован 23 февраля. Прежнее значение рейтинга — BB-/B. Речь идет о рейтинге заимствований в иностранной валюте, значение рейтинга в национальной валюте — BBB/A-2.

Прогноз рейтинга — «стабильный», из чего следует, что в отсутствии существенных изменений и реализации новых рисков S&P не видит сейчас оснований для его повышения или понижения в течение полугода.

Напомним, для большинства инвесторов, и в первую очередь институциональных, вложения в бумаги невозможны, когда два или три из трех агентств — S&P, Moody’s и Fitch — оценивают долг эмитента как неинвестиционный. В случае с Россией это произошло в 2014 году после системной дестабилизации финансовой системы из-за снижения нефтяных цен и рецессии — лишь Fitch до последнего времени сохранял для РФ инвестрейтинг.

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Фундаментальные показатели российского бюджета вполне соответствовали инвестиционному рейтингу российского госдолга, и несколько раз от S&P ожидался позитивный пересмотр рейтинга — но против этого всегда были очень резонные наблюдения о неопределенности будущей экономической политики, а также проблема региональных долгов, волатильность нефтяного рынка и неопределенность политики ЦБ в отношении банковского сектора.

Может показаться, что S&P повышением рейтинга отреагировала в основном на рост доходов российского бюджета в связи с ростом цен на нефть до $60−70 за баррель — однако в кратком изложении причин, которые привели к рейтинговому действию, S&P вообще не упоминает нефть. Главная причина — «продемонстрированная приверженность к обязательствам консервативной экономической политики предположительно будет поддерживать платежный и бюджетный балансы в сильном состоянии и, вместе с политикой плавающего обменного курса, позволит экономике абсорбировать шоки, которые могут быть вызваны ужесточением санкций или ослаблением цен на экспортных рынках».

Кроме этого, S&P отмечает стабильное состояние финансов после проблем у множества частных банков, и агентство «видит ранние признаки восстановления кредита». То есть, фактически S&P повысило рейтинг в силу успехов Минфина во внесении в законодательство постоянного «бюджетного правила» с начала 2018 года и расценивая как уместную политику Банка России по санации частных банков в 2017 г. — «Открытия», «Бин-Банка», «Возрождения», «Промсвязьбанка». В тексте также прямо говорится о «восстановлении действия механизма трансмиссии в денежно-кредитной политике» ЦБ.

Прямой ожидаемый эффект от возвращения РФ инвестрейтинга — это ожидаемый приток капитала.

Ранее консенсус аналитиков по этому вопросу составлял приток в $4 млрд, это «автоматический» приток капитала из фондов, инвестирующих в том числе в композитные биржевые индексы, на деле он может быть несколько больше за счет индивидуальных решений. Кроме этого, ожидаемый эффект — снижение стоимости CDS на российский долг, умеренное снижение доходности по еврооблигациям РФ и ОФЗ, возможно также некоторое укрепление российского рубля.

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Эффект может быть нивелирован в случае, если минфин США в ближайшее время объявит о расширении санкций против РФ в рамках закона CAATSA. Вряд ли введение персональных санкций в отношении отдельных фигурантов «кремлевского доклада» вызовет снижение рейтинга РФ кем-то из трех агентств, но действия в направлении сильного расширения секторальных санкций, видимо, способны вернуть Россию в «неинвестиционный» уровень, как и очень массовые персональные санкции.

Отметим, оценка S&P текущего состояния российской экономики нельзя считать однозначно «позитивной». Агентство предполагает, что восстановительный рост ВВП в России продлится как минимум до 2021 года, но S&P полагает, что лишь в 2018 г. он составит 1,8% ВВП, далее на всем прогнозном горизонте рост оценивается в 1,7% ВВП. Инвестиционный всплеск в России экономисты агентства ожидают лишь на 2018 г. (причем затухающий — 3,2% роста после 3,6% 2017 г., с 2019 г. — рост на уровне 2,8% в год), доля инвестиций в ВВП сохранится на уровне 24%, текущий счет платежного баланса будет медленно ослабляться, оставаясь активным, внешний долг экономики (в отличие от внешнего госдолга, который останется на низком уровне) будет нарастать, ликвидные резервы ЦБ сохраняться на уровне ниже $400 млрд. S&P также предполагает удержание ЦБ уровня инфляции около таргета в 4% c 2019 г., ожидая в 2018 г. прироста индекса потребцен на 3,1%.

Дмитрий Бутрин.

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