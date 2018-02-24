Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен

С этой целью белорусское посольство тесно взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, заинтересованными ведомствами с эстонской стороны. «Надеемся, что этот проект будет успешным. Пройдет не так много времени и из Таллина в Минск, а также из Минска в эстонскую столицу можно будет попадать в течение часа», добавил посол.