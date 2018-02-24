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24 февраля, источник: БЕЛТА

Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен

24 февраля, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь в новостном эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Мы работаем над возобновлением прямого рейса между Таллином и Минском», — сказал Анатолий Степусь.

С этой целью белорусское посольство тесно взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, заинтересованными ведомствами с эстонской стороны. «Надеемся, что этот проект будет успешным. Пройдет не так много времени и из Таллина в Минск, а также из Минска в эстонскую столицу можно будет попадать в течение часа», добавил посол.

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