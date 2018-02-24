Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен
24 февраля, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь в новостном эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
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