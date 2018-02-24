Латвийский банк ABLV с вкладами белорусов и россиян ликвидируют

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Латвийский банк ABLV будет ликвидирован после скандала с отмыванием денег, говорится в опубликованном в субботу сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Регулятор определил ABLV как банк, который терпит или, скорее всего, потерпит крах. ЕЦБ объясняет это значительным ухудшением ликвидности банка, в связи с чем ABLV не сможет выплатить долги и выполнить обязательства в установленный срок.

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На сайте Европейского центрального банка также есть информация, что, по состоянию на конец третьего квартала 2017 года, ABLV Bank сообщил об активах 3,63 миллиарда евро. ABLV является третьим по размеру латвийским коммерческим банком с представительством во многих странах СНГ.

Латвийский ABLV пользовался популярностью у белорусских бизнесменов, открывающих за рубежом счета. В связи с этим ликвидация банка может коснуться и граждан Беларуси.

В конце минувшего года на депозитах латвийского банка лежало около 2,67 миллиарда евро средств вкладчиков, в том числе белорусов и россиян.

Напомним, проблемы ABLV Bank были вызваны решением Минфина США в феврале закрыть банку доступ к американской финансовой системе, а также запретом для всех финансовых учреждений США открывать и вести корреспондентские счета ABLV. Такое решение сделало невозможным осуществление любых операций с долларом.