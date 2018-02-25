Строительство надземного путепровода через Зининский переезд в Уфе планируется на 2018−2020 годы — правительство Башкирии

Об этом сообщается в ответе уфимцу, обращение которого было сформировано на портале «Голос РБ». Напомним, портал создан по инициативе главы Башкортостана Рустэма Хамитова в рамках проекта «Открытая Республика».
«Согласно проекта планировки территории с северной стороны поселка Зинино в Октябрьском районе Уфы, предусмотрено размещение надземного путепровода через железную дорогу. Ориентировочная стоимость строительства с учетом увязки с существующей транспортной сетью составляет 945 000,0 тысяч рублей», отмечается в документе.
Как сообщало агентство «Башинформ», проект четырехполосного сооружения уже готов. Ранее местные жители создали петицию с просьбой построить мост над переездом, обосновывая это стремительным разрастанием пригорода.
Зининский железнодорожный переезд из-за загруженности дороги с каждым днем становится все более опасным. Именно здесь нередки аварии, в том числе со смертельным исходом. Так, 19 сентября в столкновении с локомотивом погибла водитель «Рено Флюенс».
Зимой 2017-го на этом железнодорожном переезде микроавтобус «Газель» с пассажирами попал под поезд. Травмы получили два человека.
Ранее глава региона Рустэм Хамитов поручил уфимским властям заняться развитием инфраструктуры в Нагаево.
В октябре прошлого года в селе Нагаево Октябрьского района торжественно открылась новая школа. Местные учащиеся ждали этого события два года. Строительство этого социально значимого объекта находилось на личном контроле у главы республики Рустэма Хамитова.
Необходимость возведения нового корпуса школы № 147 связана с интенсивной застройкой микрорайона. До недавнего времени школьники из Нагаево, а также прилегающих населенных пунктов Жилино и Зинино были вынуждены учиться в здании 1970 года постройки. Рассчитанную на 200 человек школу посещали 700 детей.
Учитывая несоответствие существующего здания современным требованиям, в 2015 году было принято решение о строительстве новой школы на 1 250 мест. Пока введена первая очередь объекта, рассчитанная на 300 мест.
«У нас по этому микрорайону, конечно, есть еще ряд нерешенных вопросов. Не только школа. Нужны детские сады, переезд через железную дорогу. У меня уже достаточно много писем от родителей, жителей, которые просят немедленно, прямо сейчас приступить к его строительству, — сказал Рустэм Хамитов. — Первая ласточка в виде этой школы есть. Будут и вторая очередь, и переезд, и благоустройство. Пока все, что мы видим вокруг, напоминает определенную промежуточную стадию, когда нет красоты, хороших дорог, приятного вида на микрорайон. Но все это будет в будущем».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.