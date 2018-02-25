Строительство надземного путепровода через Зининский переезд в Уфе планируется на 2018−2020 годы — правительство Башкирии

Об этом сообщается в ответе уфимцу, обращение которого было сформировано на портале «Голос РБ». Напомним, портал создан по инициативе главы Башкортостана Рустэма Хамитова в рамках проекта «Открытая Республика».

«Согласно проекта планировки территории с северной стороны поселка Зинино в Октябрьском районе Уфы, предусмотрено размещение надземного путепровода через железную дорогу. Ориентировочная стоимость строительства с учетом увязки с существующей транспортной сетью составляет 945 000,0 тысяч рублей», отмечается в документе.

Как сообщало агентство «Башинформ», проект четырехполосного сооружения уже готов. Ранее местные жители создали петицию с просьбой построить мост над переездом, обосновывая это стремительным разрастанием пригорода.

Читайте также Рустэм Хамитов поручил городским властям заняться развитием инфраструктуры микрорайона Нагаево

Зининский железнодорожный переезд из-за загруженности дороги с каждым днем становится все более опасным. Именно здесь нередки аварии, в том числе со смертельным исходом. Так, 19 сентября в столкновении с локомотивом погибла водитель «Рено Флюенс».

Зимой 2017-го на этом железнодорожном переезде микроавтобус «Газель» с пассажирами попал под поезд. Травмы получили два человека.

Ранее глава региона Рустэм Хамитов поручил уфимским властям заняться развитием инфраструктуры в Нагаево.

В октябре прошлого года в селе Нагаево Октябрьского района торжественно открылась новая школа. Местные учащиеся ждали этого события два года. Строительство этого социально значимого объекта находилось на личном контроле у главы республики Рустэма Хамитова.

Необходимость возведения нового корпуса школы № 147 связана с интенсивной застройкой микрорайона. До недавнего времени школьники из Нагаево, а также прилегающих населенных пунктов Жилино и Зинино были вынуждены учиться в здании 1970 года постройки. Рассчитанную на 200 человек школу посещали 700 детей.

Учитывая несоответствие существующего здания современным требованиям, в 2015 году было принято решение о строительстве новой школы на 1 250 мест. Пока введена первая очередь объекта, рассчитанная на 300 мест.