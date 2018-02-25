Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого -СМИ
СМИ: Россия перебрасывает на Кавказ армию "беспрецедентной мощи"
Вера в реанимации: история мамы
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Ирина Салтыкова призналась в романе с женатым олигархом
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Украинцев потребуют выплатить госдолг – СМИ
Немецкий депутат о "российских военных" в Донбассе
«Путина ждут»: СМИ об отношении украинцев к российскому лидеру
Крым Украине передал не Хрущев - СМИ
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
14:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Строительство надземного путепровода через Зининский переезд в Уфе планируется на 2018−2020 годы — правительство Башкирии

УФА, 25 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомтранс республики рассматривает вопрос финансирования проектирования и строительства надземного путепровода над Зининским железнодорожным переездом в Уфе. Реализация масштабного проекта запланирована на 2018−2020 годы.

Об этом сообщается в ответе уфимцу, обращение которого было сформировано на портале «Голос РБ». Напомним, портал создан по инициативе главы Башкортостана Рустэма Хамитова в рамках проекта «Открытая Республика».

«Согласно проекта планировки территории с северной стороны поселка Зинино в Октябрьском районе Уфы, предусмотрено размещение надземного путепровода через железную дорогу. Ориентировочная стоимость строительства с учетом увязки с существующей транспортной сетью составляет 945 000,0 тысяч рублей», отмечается в документе.

Как сообщало агентство «Башинформ», проект четырехполосного сооружения уже готов. Ранее местные жители создали петицию с просьбой построить мост над переездом, обосновывая это стремительным разрастанием пригорода.

Читайте также
Рустэм Хамитов поручил городским властям заняться развитием инфраструктуры микрорайона Нагаево

Зининский железнодорожный переезд из-за загруженности дороги с каждым днем становится все более опасным. Именно здесь нередки аварии, в том числе со смертельным исходом. Так, 19 сентября в столкновении с локомотивом погибла водитель «Рено Флюенс».

Зимой 2017-го на этом железнодорожном переезде микроавтобус «Газель» с пассажирами попал под поезд. Травмы получили два человека.

Ранее глава региона Рустэм Хамитов поручил уфимским властям заняться развитием инфраструктуры в Нагаево.

В октябре прошлого года в селе Нагаево Октябрьского района торжественно открылась новая школа. Местные учащиеся ждали этого события два года. Строительство этого социально значимого объекта находилось на личном контроле у главы республики Рустэма Хамитова.

Необходимость возведения нового корпуса школы № 147 связана с интенсивной застройкой микрорайона. До недавнего времени школьники из Нагаево, а также прилегающих населенных пунктов Жилино и Зинино были вынуждены учиться в здании 1970 года постройки. Рассчитанную на 200 человек школу посещали 700 детей.

Учитывая несоответствие существующего здания современным требованиям, в 2015 году было принято решение о строительстве новой школы на 1 250 мест. Пока введена первая очередь объекта, рассчитанная на 300 мест.

«У нас по этому микрорайону, конечно, есть еще ряд нерешенных вопросов. Не только школа. Нужны детские сады, переезд через железную дорогу. У меня уже достаточно много писем от родителей, жителей, которые просят немедленно, прямо сейчас приступить к его строительству, — сказал Рустэм Хамитов. — Первая ласточка в виде этой школы есть. Будут и вторая очередь, и переезд, и благоустройство. Пока все, что мы видим вокруг, напоминает определенную промежуточную стадию, когда нет красоты, хороших дорог, приятного вида на микрорайон. Но все это будет в будущем».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Строительство надземного путепровода через Зининский переезд в Уфе планируется на 2018-2020 годы - правительство Башкирии
Трансляция торжественной Церемонии закрытия Игр в Пхенчхане
Россия разрабатывает сверхзвуковой беспилотник
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
Для ВМФ России построят новый авианосец
Совбез: Патрушев не участвовал в антинаркотической операции
Российские хоккеисты отметили победу в финале (видео)
Умер конструктор «АвтоВАЗа», создавший «Ниву» и «восьмерку»
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Гусев спас Россию, а Капризов – принес золото Они сделали это. Пусть и с огромным трудом
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь