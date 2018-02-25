Власти Перми начнут изымать земельные участки для реконструкции улицы Революции

Проект реконструкции будет профинансирован из городского бюджета. На эти цели в городской казне заложено 1,3 млрд рублей.
Реконструкция будет проходить в несколько этапов. В 2018 году начнутся строительно-монтажные работы, замена сетей и строительство трамвайных путей. Однако для старта проекта администрации города нужно выкупить частные земли.
На сайте мэрии размещено распоряжение за подписью начальника департамента земельных отношений пермской администрации об изъятии участков, необходимых для расширения.
В зону планируемой реконструкции попали газорегуляторный пункт, здание на перекрестке Куйбышева и Революции. Также в планах изъятие земельных участков, расположенных с восточной стороны дома по ул. Куйбышева, 47 и с северной стороны домов по ул. Революции 28, 30, 53. Этим займется МКУ «Пермблагоустройство».
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