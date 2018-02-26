В центре Ростова обновят тротуары и проезжую часть

В частности, на проспекте Ворошиловском от улицы Большой Садовой до улицы Станиславского и в переулке Семашко от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской отремонтируют тротуары, уложив на них плитку, заменят бордюрный камень и люки. На эти цели направят 7,3 млн рублей и 3,8 млн рублей соответственно.

Кроме того, в переулке Университетском между улицами Седова и Суворова заменят тротуар, уложив новый асфальт, а также проезжую часть. На эти цели направят 7,5 млн рублей. Также на улице Суворова уложат новый асфальт на проезжую часть, а на тротуарах появится новая фигурная плитка. Этот ремонт обойдется в 7,2 млн рублей.