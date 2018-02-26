Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На закрытии Олимпиады объявили про большую ошибку - СМИ
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Материнство сокращает жизнь
Киев дал обещание, касающееся выборов нового президента России
Лариса Гузеева в платке и полушубке замерзла на берегу Байкала
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
От бросившего жену Юэна Макгрегора ушла любовница
Моделями Dolce&Gabbana на показе в Милане стали дроны
Старший сын Водяновой покорил ее гостей своей красотой - СМИ
«Буду решать в суде»: Бузова о грубостях юмориста
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
12Новый год по лунному календарю
15:08 (мск), источник: Sputnik.by

Курсы валют: доллар и евро подешевели

На первых валютных торгах недели подорожал лишь российский рубль — почти на процент.

ЦБ: $ 55.9208   -0.84 € 68.9224   -0.71 ММВБ: $ 55.9475   -0.57 € 68.9300   -0.70
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

Читайте также
Беларусь поднялась на 11 позиций в Индексе восприятия коррупции за 2017 год

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 26 февраля:

Доллар США — 1,9556; Евро — 2,4081; 100 российских рублей — 3,4943.

Таким образом, на торгах в понедельник подешевели доллар и евро — на 0,19% и 0,02% соответственно. Несколько подорожал российский рубль — на три белорусские копейки за 100 RUB (0,92%).

В целом к корзине валют в понедельник белорусский рубль подешевел на 0,41%. С начала февраля белорусский рубль укрепился на 1,27% к трем основным валютам.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 С памятных досок о жертвах войны в Польше хотят убрать упоминания о немцах
Президент Польши обзавелся электрокаром BMW
МОК прокомментировал исполнение гимна РФ российскими хоккеистами
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
Томас Бах: Олимпиада в Пхенчхане прошла без России
Матвиенко рассказала, к чему привела чистка банковского сектора
Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
Маменькины сынки рассказали, почему не могут жить самостоятельно
Песков рассказал о задачах послания Федеральному собранию
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Материнство сокращает жизнь Рождение и воспитание детей ускоряет старение организма матери даже в большей степени, нежели курение или ожирение.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь