Курсы валют: доллар и евро подешевели

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

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Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 26 февраля:

Доллар США — 1,9556; Евро — 2,4081; 100 российских рублей — 3,4943.

Таким образом, на торгах в понедельник подешевели доллар и евро — на 0,19% и 0,02% соответственно. Несколько подорожал российский рубль — на три белорусские копейки за 100 RUB (0,92%).