Курсы валют: доллар и евро подешевели
На первых валютных торгах недели подорожал лишь российский рубль — почти на процент.
На первых валютных торгах недели подорожал лишь российский рубль — почти на процент.
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 26 февраля:
Доллар США — 1,9556; Евро — 2,4081; 100 российских рублей — 3,4943.
Таким образом, на торгах в понедельник подешевели доллар и евро — на 0,19% и 0,02% соответственно. Несколько подорожал российский рубль — на три белорусские копейки за 100 RUB (0,92%).
В целом к корзине валют в понедельник белорусский рубль подешевел на 0,41%. С начала февраля белорусский рубль укрепился на 1,27% к трем основным валютам.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.