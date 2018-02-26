Бобруйское предприятие недоплатило почти 133 тыс. рублей налогов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По информации Комитета госконтроля, 58-летний директор предприятия требовал занижать налоговую базу. По его указанию в налоговые декларации вносились недостоверные сведения о суммах вычетов по налогу на добавленную стоимость.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

В КГК отметили, что в ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину полностью признал, а также возместил причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов.