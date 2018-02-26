Бобруйское предприятие недоплатило почти 133 тыс. рублей налогов
Финансовая милиция выявила уклонение от уплаты налогов одни из предприятий Бобруйска, занимающегося выращиванием сельхозпродукции, на общую сумму в 132,7 тыс. рублей.
Финансовая милиция выявила уклонение от уплаты налогов одни из предприятий Бобруйска, занимающегося выращиванием сельхозпродукции, на общую сумму в 132,7 тыс. рублей.
По информации Комитета госконтроля, 58-летний директор предприятия требовал занижать налоговую базу. По его указанию в налоговые декларации вносились недостоверные сведения о суммах вычетов по налогу на добавленную стоимость.
В КГК отметили, что в ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину полностью признал, а также возместил причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов.
Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ.
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