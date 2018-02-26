Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На закрытии Олимпиады объявили про большую ошибку - СМИ
Неприятный запах изо рта: что делать
Почти сто детей умерли в США от гриппа за зимний период
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Лариса Гузеева в платке и полушубке замерзла на берегу Байкала
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
От бросившего жену Юэна Макгрегора ушла любовница
Моделями Dolce&Gabbana на показе в Милане стали дроны
Старший сын Водяновой покорил ее гостей своей красотой - СМИ
«Буду решать в суде»: Бузова о грубостях юмориста
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
12Новый год по лунному календарю
15:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Бобруйское предприятие недоплатило почти 133 тыс. рублей налогов

Финансовая милиция выявила уклонение от уплаты налогов одни из предприятий Бобруйска, занимающегося выращиванием сельхозпродукции, на общую сумму в 132,7 тыс. рублей.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По информации Комитета госконтроля, 58-летний директор предприятия требовал занижать налоговую базу. По его указанию в налоговые декларации вносились недостоверные сведения о суммах вычетов по налогу на добавленную стоимость.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

В КГК отметили, что в ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину полностью признал, а также возместил причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов.

Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подробности нападения собаки на восьмимесячного малыша в Новополоцке
В Гомеле женщина зарезала сына
МОК прокомментировал исполнение гимна РФ российскими хоккеистами
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
Томас Бах: Олимпиада в Пхенчхане прошла без России
Матвиенко рассказала, к чему привела чистка банковского сектора
Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
Маменькины сынки рассказали, почему не могут жить самостоятельно
Песков рассказал о задачах послания Федеральному собранию
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Материнство сокращает жизнь Рождение и воспитание детей ускоряет старение организма матери даже в большей степени, нежели курение или ожирение.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь