Для развития лесозаготовки нужны дороги — Минлесхоз Башкирии

УФА, 26 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Освоение расчетной лесосеки в республике составляет 33%, повысить этот показатель помогло бы развитие дорожной инфраструктуры, сообщил в интервью журналу «Лесозаготовка. Бизнес и профессия» министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов. Он напомнил, что в республике можно заготавливать более 9 млн кубометров древесины в год, ценной хвойной — 0,8 млн. Лесорубам нужны полноценные дороги круглогодичного пользования, заявил министр, и это учитывается в Стратегии развития отрасли до 2030 года. К этому рубежу поставлена задача превысить 50% освоения «расчетки».