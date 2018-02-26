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14:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Для развития лесозаготовки нужны дороги — Минлесхоз Башкирии

УФА, 26 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Освоение расчетной лесосеки в республике составляет 33%, повысить этот показатель помогло бы развитие дорожной инфраструктуры, сообщил в интервью журналу «Лесозаготовка. Бизнес и профессия» министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов. Он напомнил, что в республике можно заготавливать более 9 млн кубометров древесины в год, ценной хвойной — 0,8 млн. Лесорубам нужны полноценные дороги круглогодичного пользования, заявил министр, и это учитывается в Стратегии развития отрасли до 2030 года. К этому рубежу поставлена задача превысить 50% освоения «расчетки».

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Решить проблему отсутствия дорог предполагается с помощью государственно-частного партнерства. По словам министра, ведомство заключило соглашение с Аграрным университетом на выполнение научно-исследовательских работ. Предполагается, что студенты в рамках дипломных работ будут предлагать конкретные разработки, а также подсчитают затраты на строительство лесных дорог и сроки окупаемости. С этими данными можно будет выйти на уровень правительства с конкретными инициативами, сказал Марат Шарафутдинов.

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