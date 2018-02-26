У нас большие планы по тепличному хозяйству — глава Башкирии

Источник: Башинформ

В целом за 2017 год, в регионе введены в эксплуатацию 2,5 га новых теплиц. В текущем году планируется построить примерно еще столько же.

«Но этого мало. Нужно снести 30 гектаров старых теплиц и на их месте построить 40 гектаров новых. Цена вопроса — шесть-восемь миллиардов рублей. Ищем инвесторов. Есть интерес к проекту у крупных структур, в том числе банковских. Надеюсь, мы сможем построить это производство и получать не 17 тысяч тонн продукции, как сегодня, а минимум 50 тысяч тонн» Рустэм Хамитов

Как сообщало агентство «Башинформ», на данный момент Республика Башкортостан входит в пятерку лучших регионов страны по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях.

Производство тепличных овощей в стране за последние несколько лет неуклонно растет, отмечают эксперты. В 2017 году валовой сбор тепличных овощей составил 952,6 тысячи тонн. Это на 17% больше, чем в 2016 году (813,6 тысячи тонн) и на 34,2% выше уровня 2015 года (709,8 тысячи тонн).

Развитие тепличного овощеводства на сегодняшний день — один из приоритетов государственной политики в сельском хозяйстве, особенно в условиях импортозамещения. Так, за три года импорт овощей сократился более чем в два раза — с 2,4 млн тонн в 2014 году до 1,1 млн тонн в 2016 году.