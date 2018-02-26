Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Аналитики рекрутингового портала Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии Воронежа в феврале 2018 года. Список опубликовали в понедельник, 26 февраля. Первое место заняла вакансия руководителя обособленного проектного подразделения. Соискателю предложили от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Среди требований работодателя — опыт руководства от пяти лет, высшее профильное образование. Руководитель обособленного проектного подразделения будет участвовать в разработке и внедрении единой стратегии развития компании, организовывать работу персонала и взаимодействовать с заказчиками.

Второй среди самых высокооплачиваемых стала вакансия руководителя отдела продаж — до 100 тыс. рублей. У соискателя должны быть высшее образование и опыт работы — от 3 до 6 лет. Ему предстоит разработать стратегию развития продаж, развивать дистрибьюторскую сеть и привлекать новых клиентов. Также соискателю нужно будет анализировать конкурентную среду и обучать новых сотрудников своего отдела.

На третьем месте рейтинга — PHP-программист. Соискателю предлагают от 80 до 110 тыс. рублей. Сотрудник будет дорабатывать систему «1С-Битрикс» под требования заказчиков.

Четвертое и пятое места разделили территориальный управляющий сети автомобильных заправочных станций (80 тыс. рублей) и главный энергетик (70 тыс. рублей).