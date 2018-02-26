Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На закрытии Олимпиады объявили про большую ошибку - СМИ
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Проект по профориентации школьников заработает в 2018 году
Названа продолжительность сна, приводящая к ухудшению памяти
От бросившего жену Юэна Макгрегора ушла любовница
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
От бросившего жену Юэна Макгрегора ушла любовница
Моделями Dolce&Gabbana на показе в Милане стали дроны
Старший сын Водяновой покорил ее гостей своей красотой - СМИ
«Буду решать в суде»: Бузова о грубостях юмориста
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
12Новый год по лунному календарю
15:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Воронеже

Максимальное предложение по зарплате — 150 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Аналитики рекрутингового портала Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии Воронежа в феврале 2018 года. Список опубликовали в понедельник, 26 февраля. Первое место заняла вакансия руководителя обособленного проектного подразделения. Соискателю предложили от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Среди требований работодателя — опыт руководства от пяти лет, высшее профильное образование. Руководитель обособленного проектного подразделения будет участвовать в разработке и внедрении единой стратегии развития компании, организовывать работу персонала и взаимодействовать с заказчиками.

Второй среди самых высокооплачиваемых стала вакансия руководителя отдела продаж — до 100 тыс. рублей. У соискателя должны быть высшее образование и опыт работы — от 3 до 6 лет. Ему предстоит разработать стратегию развития продаж, развивать дистрибьюторскую сеть и привлекать новых клиентов. Также соискателю нужно будет анализировать конкурентную среду и обучать новых сотрудников своего отдела.

На третьем месте рейтинга — PHP-программист. Соискателю предлагают от 80 до 110 тыс. рублей. Сотрудник будет дорабатывать систему «1С-Битрикс» под требования заказчиков.

Четвертое и пятое места разделили территориальный управляющий сети автомобильных заправочных станций (80 тыс. рублей) и главный энергетик (70 тыс. рублей).

В январе-2018 самой высокооплачиваемой стала вакансия ведущего PHP-разработчика. Соискателю предлагали до 112 тыс. рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Воронеже
МОК прокомментировал исполнение гимна РФ российскими хоккеистами
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
Томас Бах: Олимпиада в Пхенчхане прошла без России
Матвиенко рассказала, к чему привела чистка банковского сектора
Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
Маменькины сынки рассказали, почему не могут жить самостоятельно
Песков рассказал о задачах послания Федеральному собранию
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Материнство сокращает жизнь Рождение и воспитание детей ускоряет старение организма матери даже в большей степени, нежели курение или ожирение.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь