Японцы нашли применение использованным подгузникам в Приморье

Источник: AP 2018

Японская компания рассматривает возможность создать в Приморье производство топливных гранул (пеллет). Организовать такое предприятие планируется на территории Надеждинского района.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, японская сторона рассматривает вариант производства пеллетов из использованных подгузников.

«Представители японской делегации во главе с господином Идэка Хидэки посетили краевой перинатальный центр, где обсудили с главным врачом Татьяной Курлеевой и специалистами медучреждения вопросы организации сбора отходов», сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Иван Здобин.

В ходе визита гости познакомились с системой организации в Приморском краевом перинатальном центре сбора отходов класса «А», в частности, подгузников и пелёнок.

Как подчеркнули представители японской делегации, заводы по переработке использованных подгузников в топливные пеллеты в Стране восходящего солнца работают уже давно.

«В Японии так уже делают. Эти маленькие гранулы дадут фору многим другим видам топлива. По энергоемкости они соотносимы с коксующимся углем. Только нет никакой золы и дешевле на треть. Правда, котлы нужны соответствующие. Но они не дороже угольных, мазутных или газовых», отметили представители делегации.

Ожидается, что завод по переработке подгузников появится в Тавричанке. Он войдет в индустриальный парк по переработке мусора.

«Наша компания “АВА-трейд” заключила с японской компанией “Супер фэйз” соглашение, по которому в Приморье построят такой завод. Это интересно, перспективно и не наносит ущерба окружающей среде», прокомментировал генеральный директор компании «АВА-Трейд» Александр Пальчиков.

Отметим, что полученные в результате такого производства топливные гранулы можно будет использовать в любой печке в частном доме и в промышленном хозяйстве.