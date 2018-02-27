Японцы нашли применение использованным подгузникам в Приморье
Отходы будут превращены в топливо.
Отходы будут превращены в топливо.
Японская компания рассматривает возможность создать в Приморье производство топливных гранул (пеллет). Организовать такое предприятие планируется на территории Надеждинского района.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, японская сторона рассматривает вариант производства пеллетов из использованных подгузников.
«Представители японской делегации во главе с господином Идэка Хидэки посетили краевой перинатальный центр, где обсудили с главным врачом Татьяной Курлеевой и специалистами медучреждения вопросы организации сбора отходов», сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Иван Здобин.
Как подчеркнули представители японской делегации, заводы по переработке использованных подгузников в топливные пеллеты в Стране восходящего солнца работают уже давно.
«В Японии так уже делают. Эти маленькие гранулы дадут фору многим другим видам топлива. По энергоемкости они соотносимы с коксующимся углем. Только нет никакой золы и дешевле на треть. Правда, котлы нужны соответствующие. Но они не дороже угольных, мазутных или газовых», отметили представители делегации.
Ожидается, что завод по переработке подгузников появится в Тавричанке. Он войдет в индустриальный парк по переработке мусора.
«Наша компания “АВА-трейд” заключила с японской компанией “Супер фэйз” соглашение, по которому в Приморье построят такой завод. Это интересно, перспективно и не наносит ущерба окружающей среде», прокомментировал генеральный директор компании «АВА-Трейд» Александр Пальчиков.
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