Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назарбаев требует отказаться от русского языка
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Анна Семенович высказалась о суррогатном материнстве
Заявление спортсмена пролило свет на ситуацию с Крушельницким
Литвинова и Летучая посетили светский вечер в Москве
«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»Леонид Аркадьевич Якубович рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
Свищев знает, как в кровь Крушельницкого попал мельдоний
Крымские татары сказали, кого поддержат на выборах
Белоруссия обратилась к РФ с призывом по Донбассу - СМИ
По всему фронту идут бои, ВСУ наступают - Иванов
Евгения Медведева: «Почему всех так беспокоит, что я ем?»
Кайя Гербер устроила фотосессию в квартире Коко Шанель
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
Германия не оставила США шансов в войне против России - СМИ
Министр Украины после угроз США упал в обморок
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15:56 (мск), источник: ТАСС

Выплаты вкладчикам «УралКапиталБанка» составят около 5,9 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам уфимского «УралКапиталБанка», у которого 15 февраля 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию, составят около 5,9 млрд руб., говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Источник: Reuters

«За выплатой возмещения по вкладам на сумму около 5,9 млрд руб. могут обратиться порядка 10 тыс. вкладчиков, в том числе 67 вкладчиков, имеющих счета [вклады], открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 6,5 млн руб.», — сообщает АСВ.

Выплатой страхового возмещения по вкладам будет заниматься банк «Уралсиб», который выступает от имени АСВ в качестве банка-агента. Выплаты вкладчикам начнутся с 28 февраля 2018 года.

Банк России отозвал с 15 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у «УралКапиталБанка». По данным ЦБ, проблемы в его деятельности возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника банка, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе РФ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Российские хоккеисты спели гимн: реакция МОК не заставила себя ждать
Чего не было при СССР, но стабильно случается в российской армии
Посол России в Аргентине прокомментировал «кокаиновое дело»
Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова
Крыса наелась сыра на глазах посетителей супермаркета (видео)
Польскому националисту Мацейчуку грозит депортация из России
Игрок выиграл в покер, сразу поставил на черное и удвоил куш
ФКР сузила круг подозреваемых по делу Крушельницкого
В ОП назвали ложными 70% нарушений, отмеченных на карте «Голоса»
Спорт
Итоги Пхенчхана-2018. Для золота к Большунову нужен Устюгов В Пхенчхане наши «нейтралы» взяли 17 медалей, в том числе — два золота, что является худшим результатом в истории
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: Leagoo показала клон iPhone X Смартфон стоит почти в 7 раз дешевле оригинала
Кино
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино Актриса заявила, что до лета 2018 года планирует посвятить себя работе исключительно в театре
Недвижимость
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Переселенцы нашли недочеты в первых квартирах по реновации
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Муж в панике привез жену рожать в подсобку роддома Супруг женщины перенервничал и не нашел главный вход в больницу.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь