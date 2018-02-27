Выплаты вкладчикам «УралКапиталБанка» составят около 5,9 млрд рублей

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«За выплатой возмещения по вкладам на сумму около 5,9 млрд руб. могут обратиться порядка 10 тыс. вкладчиков, в том числе 67 вкладчиков, имеющих счета [вклады], открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 6,5 млн руб.», — сообщает АСВ.

Выплатой страхового возмещения по вкладам будет заниматься банк «Уралсиб», который выступает от имени АСВ в качестве банка-агента. Выплаты вкладчикам начнутся с 28 февраля 2018 года.

Банк России отозвал с 15 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у «УралКапиталБанка». По данным ЦБ, проблемы в его деятельности возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника банка, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка.