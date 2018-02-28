Сотни миллионов потребуется обманутым дольщикам для завершения стройки
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел совещание по долгостроям Приморья, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел совещание по долгостроям Приморья, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.
Речь шла о домах по улицам Кипарисовая 2 и 26, Славянская, 17, Грибоедова 46, Зейская, 10, а также о трех домах в Партизанске и семи в Артеме и поселке Трудовое.
Обманутые дольщики обратилась к Андрею Тарасенко с просьбой помочь ускорить выполнение работ для окончания строительства домов. К примеру, дом на Грибоедова 46 начали строить еще в 2007 году.
Инициативная группа дольщиков заверила, что люди готовы ждать и вкладывать средства в завершения строительства, но хотелось бы максимально сократить сроки.
Андрей Тарасенко дал неделю «Приморкрайстрою» на составление расширенной дорожной карты, в которой сроки завершения строительства объекта будут максимально сокращены.
Таким образом врио Губернатора поручил застройщикам подготовить и представить решение по каждому долгострою.
Отмечается, что в Приморье при поддержке администрации края введено в эксплуатацию 14 долгостроев. Решение проблемы обманутых дольщиков находятся на личном контроле у врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Путин отменяет долевое строительство.
Таисия Масина.
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