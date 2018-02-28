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03:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Сотни миллионов потребуется обманутым дольщикам для завершения стройки

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел совещание по долгостроям Приморья, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Речь шла о домах по улицам Кипарисовая 2 и 26, Славянская, 17, Грибоедова 46, Зейская, 10, а также о трех домах в Партизанске и семи в Артеме и поселке Трудовое.

Обманутые дольщики обратилась к Андрею Тарасенко с просьбой помочь ускорить выполнение работ для окончания строительства домов. К примеру, дом на Грибоедова 46 начали строить еще в 2007 году.

Как рассказал и.о. директора «Приморкрайстроя» Александр Литченко, откорректированный проект на достройку дома в настоящее время находится на проверке в госэкспертизе, в том числе сметной стоимости. После этого планируется собрание с дольщиками, где эта сумма будет озвучена и принято решение о внесении недостающих средств. Ориентировочно потребуется около 300 миллионов рублей. Часть средств планируется погасить за счет дополнительных взносов дольщиков, часть — за счет продажи свободных площадей дома.

Инициативная группа дольщиков заверила, что люди готовы ждать и вкладывать средства в завершения строительства, но хотелось бы максимально сократить сроки.

Андрей Тарасенко дал неделю «Приморкрайстрою» на составление расширенной дорожной карты, в которой сроки завершения строительства объекта будут максимально сокращены.

Таким образом врио Губернатора поручил застройщикам подготовить и представить решение по каждому долгострою.

Отмечается, что в Приморье при поддержке администрации края введено в эксплуатацию 14 долгостроев. Решение проблемы обманутых дольщиков находятся на личном контроле у врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Путин отменяет долевое строительство.

Таисия Масина.

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