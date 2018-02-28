Сотни миллионов потребуется обманутым дольщикам для завершения стройки

Речь шла о домах по улицам Кипарисовая 2 и 26, Славянская, 17, Грибоедова 46, Зейская, 10, а также о трех домах в Партизанске и семи в Артеме и поселке Трудовое.

Обманутые дольщики обратилась к Андрею Тарасенко с просьбой помочь ускорить выполнение работ для окончания строительства домов. К примеру, дом на Грибоедова 46 начали строить еще в 2007 году.