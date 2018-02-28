«Газпром» поборется с углем

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Увеличение спроса энергетики стало основным фактором, позволившим «Газпрому» в 2017 году поставить в Европу и Турцию рекордные 194,4 млрд кубометров газа, на 8,4% больше, чем годом ранее. По данным «Газпром экспорта», с которыми ознакомился «Ъ», общий спрос на газ в Европе в 2017 году вырос на 18,8 млрд кубометров, из которых 10,1 млрд кубометров пришлись на генерацию.

Этому способствовали два основных фактора: продолжающееся вытеснение газом угля из энергобаланса (в первую очередь из-за довольно высоких цен на уголь) и падение выработки ГЭС Южной Европы из-за жаркого лета.

В результате за январь—октябрь 2017 года выработка ГЭС в Европе и Турции упала на 11,8%, тогда как газовая генерация показала наиболее высокий рост — на 14,4% (это даже выше, чем рост на 9,3%, который наблюдался у бурно развивающейся зеленой энергетики).

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Уровень конкуренции поставщиков газа на европейском рынке остается довольно умеренным. Хотя почти все основные игроки увеличили поставки, «Газпрому», который и так занимает наибольшую долю рынка — 35% в 2017 году, удается наращивать ее быстрее главных конкурентов — Норвегии, Алжира и Катара. В основном это связано с ограниченными возможностями Норвегии и Алжира по наращиванию добычи, тогда как Катар, как и в 2016 году, предпочел направлять сжиженный газ прежде всего на азиатские рынки, где цены выше. В целом поставки СПГ в Европу в 2017 году выросли на 16,5%, до 65 млрд кубометров — в основном за счет Нигерии, а также Перу и США. Американский СПГ показал рост на 444%, но с очень низкой базы — поставки составили 2,6 млрд кубометров, это примерно 0,5% европейского рынка.



СПГ остается наиболее опасным конкурентом российского газа, но в прошлом году цены в Европе были недостаточно высокими, чтобы привлечь крупные объемы. Это объясняется в первую очередь резким ростом спроса на СПГ в Азии, прежде всего в Китае. В четвертом квартале 2017 года «азиатская премия» (превышение спотовых цен на СПГ в Азии над ценами в Европе) достигала $3 на MBTU (около $110 на 1 тыс. кубометров). В то же время летом премия должна существенно сократиться и может даже совсем исчезнуть — в таком случае в Европу могут прийти существенные объемы СПГ, что окажет давление на «Газпром». Дополнительное давление возможно при замедлении роста спроса на СПГ в Китае или при масштабном перезапуске АЭС в Японии.