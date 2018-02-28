Доходы крымского бюджета уменьшены на 5 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Такие изменения на заседании парламента в среду внесены в закон «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В документе отмечается, что уменьшить доходную часть казны планируется за счет снижения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Кроме того, депутаты уменьшили на 5,6 млн рублей объем расходов бюджета — со 175,6 млрд до 170 млрд рублей.