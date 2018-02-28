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16:29 (мск), источник: РИА Крым

Доходы крымского бюджета уменьшены на 5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма уменьшил объем доходов бюджета РК на 2018 год на 5,4 млрд рублей — со 172,4 млрд до 167 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Такие изменения на заседании парламента в среду внесены в закон «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В документе отмечается, что уменьшить доходную часть казны планируется за счет снижения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Кроме того, депутаты уменьшили на 5,6 млн рублей объем расходов бюджета — со 175,6 млрд до 170 млрд рублей.

Вместе с тем парламентарии снизили на 200 млн рублей дефицит бюджета — с 3,2 млрд до 3 млрд рублей. В законе говорится, что его планируется покрыть за счет продажи акций санаториев «Дюльбер», «Мисхор», «Ай-Петри» стоимостью 2,5 млрд рублей, остатков собственных средств бюджета РК на 2017 год (687 млн рублей), средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (1,9 млн рублей), а также за счет погашения бюджетных кредитов в сумме 202 млн рублей.

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