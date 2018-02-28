Овсянников обещает разобраться с тарифом на вывоз мусора в Севастополе

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Симферополь в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Нужно разобраться, где мы поступили незаконно. Если мы поступили несправедливо — исправить ситуацию» Овсянников

Губернатор подчеркнул, что Севастополь стал одним из первых регионов, где была введена новая система обращения с бытовыми отходами. Дело сбора, вывоза и утилизации мусора доверили единому региональному оператору — ГУП «Благоустройство города Севастополя», которое позже было реорганизовано в ООО. В результате услуга вывоза отходов подорожала в 2−3 раза.

«Мы в числе первых 13 субъектов РФ ввели регионального оператора. Из всех субъектов РФ у нас тариф самый низкий. То, как он (тариф) имплементирован к количеству проживающих квартир, — это другой вопрос. Тут мы должны обеспечить социальную справедливость — предоставить скидку, субсидию, чтобы предельный рост по платежке не превысил предельно разрешенный по году процент роста», — отметил Овсянников.

Также он заявил, что активная дискуссия вокруг тарифа на вывоз мусора может быть связана с недовольством коммерсантов, проигравших конкурс.