Надо систематически расселять аварийное жильё — Дарий Тюрин
Министр ЖКХ региона надеется, что президент России даст новый импульс облагораживанию городов и сёл.
Министр ЖКХ региона надеется, что президент России даст новый импульс облагораживанию городов и сёл.
Сегодня в Москве Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию. ИА «Хабаровский край сегодня» узнало ожидания дальневосточников от значимого политического события.
— Лично я надеюсь, что глава государства уделит внимание развитию нашей отрасли, ее основным направлениям, чтобы они активнее продолжили реализовываться. В частности, это дальнейшее развитие федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — поделился своими ожиданиями с корреспондентом «Хабаровский край сегодня» министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. — Минувший год показал, что это очень востребованный у людей проект.
Мы со своей стороны разработали механизмы реализации этого проекта на региональном уровне, «разбудили» инициативу граждан. Теперь люди надеются, что эта программа продолжится в ближайшие несколько лет и в итоге дойдёт до каждого городского «угла».
Кроме того, полагаю, что будут затронуты механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Сейчас необходимо отработать с федеральными министерствами такие механизмы, которые бы позволили систематически и в достаточном объёме ликвидировать аварийное жилье и переселять его жителей в новые благоустроенные дома.
А еще современная коммунальная инфраструктура только выиграет от частных инвестиций, проектов
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.