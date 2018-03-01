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04:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Надо систематически расселять аварийное жильё — Дарий Тюрин

Министр ЖКХ региона надеется, что президент России даст новый импульс облагораживанию городов и сёл.

Источник: Агентство «Москва»

Сегодня в Москве Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию. ИА «Хабаровский край сегодня» узнало ожидания дальневосточников от значимого политического события.

— Лично я надеюсь, что глава государства уделит внимание развитию нашей отрасли, ее основным направлениям, чтобы они активнее продолжили реализовываться. В частности, это дальнейшее развитие федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — поделился своими ожиданиями с корреспондентом «Хабаровский край сегодня» министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. — Минувший год показал, что это очень востребованный у людей проект.

Мы со своей стороны разработали механизмы реализации этого проекта на региональном уровне, «разбудили» инициативу граждан. Теперь люди надеются, что эта программа продолжится в ближайшие несколько лет и в итоге дойдёт до каждого городского «угла».
Кроме того, полагаю, что будут затронуты механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Сейчас необходимо отработать с федеральными министерствами такие механизмы, которые бы позволили систематически и в достаточном объёме ликвидировать аварийное жилье и переселять его жителей в новые благоустроенные дома.

А еще современная коммунальная инфраструктура только выиграет от частных инвестиций, проектов государственно-частного партнерства. Но для успешного развития в этой области нужны новые меры поддержки. Хотелось бы, чтобы президент страны дал поручение создавать комфортный инвестиционный климат и в этой сфере.

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