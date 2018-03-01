В Ростове-на-Дону на Театральной площади появится сквер c фонтаном-катком

Как известно, она считается центральной в донской столице. А потому горожане хотят, чтобы она была удобной не только для проведения массовых мероприятий, но и каждодневных прогулок.

Предполагается, что там могут разбить небольшой сквер — там, где сейчас находится островок безопасности. Кроме того, планируют организовать велопарковку, установить лавочки и высадить деревья с подсветкой. Главная изюминка проекта — появление сухого фонтана, площадь которого составит 5,8 квадратных метров. По мнению проектировщиков, он должен бить из-под земли струями. А зимой на его месте можно будет заливать каток.