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16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Театральной площади появится сквер c фонтаном-катком

В администрации Ростова-на-Дону рассказали, как будет выглядеть Театральная площадь города.

Как известно, она считается центральной в донской столице. А потому горожане хотят, чтобы она была удобной не только для проведения массовых мероприятий, но и каждодневных прогулок.

Предполагается, что там могут разбить небольшой сквер — там, где сейчас находится островок безопасности. Кроме того, планируют организовать велопарковку, установить лавочки и высадить деревья с подсветкой. Главная изюминка проекта — появление сухого фонтана, площадь которого составит 5,8 квадратных метров. По мнению проектировщиков, он должен бить из-под земли струями. А зимой на его месте можно будет заливать каток.

Планируется, что там в числе прочего заменят существующее мощение, обновят асфальтовое покрытие, посадят 138 деревьев, в числе которых боярышник, клен, липа, декоративная яблоня, вяз и платан. А также различные кустарники. Плюсом появятся садово-парковые диваны, скамеечки и урны.

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