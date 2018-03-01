В Ростове-на-Дону на Театральной площади появится сквер c фонтаном-катком
В администрации
В администрации
Как известно, она считается центральной в донской столице. А потому горожане хотят, чтобы она была удобной не только для проведения массовых мероприятий, но и каждодневных прогулок.
Предполагается, что там могут разбить небольшой сквер — там, где сейчас находится островок безопасности. Кроме того, планируют организовать велопарковку, установить лавочки и высадить деревья с подсветкой. Главная изюминка проекта — появление сухого фонтана, площадь которого составит 5,8 квадратных метров. По мнению проектировщиков, он должен бить
Планируется, что там в числе прочего заменят существующее мощение, обновят асфальтовое покрытие, посадят 138 деревьев, в числе которых боярышник, клен, липа, декоративная яблоня, вяз и платан. А также различные кустарники. Плюсом появятся
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