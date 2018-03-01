Восьмого марта изменится расписание волгоградских электричек
Часть пригородных поездов 7, 8 и 9 марта курсировать не будут.
Часть пригородных поездов 7, 8 и 9 марта курсировать не будут.
В преддверии Международного женского дня в
В частности, 7 и 8 марта отменяются поезда: Волгоград -1 — Кривомузгинский (отправлением в 16.46), Кривомузгинский — Волгоград -1 (отправление в 19.56).
В тоже время 7 марта добавят поезд сообщением Волгоград -1 — Ложки (отправление Волгоград-1 в 16.46, прибытие в Ложки в 19.01). В обратном направлении он отправится в 20.26. 9 марта этих вечерних рейсов поезда «Волгоград-1 — Ложки» не будет.
8 и 9 марта также не будут курсировать пригородные поезда:
— Волгоград-1 — Шпалопропитка (отправление в 7.34 и в 21.15).
— Шпалопропитка — Тракторная пасс (отправление в 5.23).
— Южная — Тракторная пасс, (отправление в 6.16 и в 17.09).
— Тракторная пасс — Южная (отправление в 11.59).
— Волгоград-1 — Южная (отправление в 17.33).
— Шпалопропитка — Волгоград-1 (отправление в 12.16).
— Южная — Волгоград-1 (отправление в 16.23).
— Тракторная пасс- Шпалопропитка (отправление в 18.55).
— Тракторная пасс — Волгоград-1 (отправление в 17.10).
— Волжский — Волгоград-1 (отправление в 6.42).
— Волгоград-1- Волжский (отправление в 17.45).
— Камышин — П. Вал (отправление в 17.40 и в 20.20).
— П. Вал — Камышин (отправление в 16.20 и в 18.50).
— П. Вал — Ильмень (отправление в 17.06).
— Ильмень — П. Вал (отправление в 19.58).
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