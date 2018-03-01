Восьмого марта изменится расписание волгоградских электричек

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Международного женского дня в пресс-службе Приволжской ЖД предупреждают, что в праздничные дни расписание пригородных поездов изменится.

В частности, 7 и 8 марта отменяются поезда: Волгоград -1 — Кривомузгинский (отправлением в 16.46), Кривомузгинский — Волгоград -1 (отправление в 19.56).

В тоже время 7 марта добавят поезд сообщением Волгоград -1 — Ложки (отправление Волгоград-1 в 16.46, прибытие в Ложки в 19.01). В обратном направлении он отправится в 20.26. 9 марта этих вечерних рейсов поезда «Волгоград-1 — Ложки» не будет.

8 и 9 марта также не будут курсировать пригородные поезда:

— Волгоград-1 — Шпалопропитка (отправление в 7.34 и в 21.15).

— Шпалопропитка — Тракторная пасс (отправление в 5.23).

— Южная — Тракторная пасс, (отправление в 6.16 и в 17.09).

— Тракторная пасс — Южная (отправление в 11.59).

— Волгоград-1 — Южная (отправление в 17.33).

— Шпалопропитка — Волгоград-1 (отправление в 12.16).

— Южная — Волгоград-1 (отправление в 16.23).

— Тракторная пасс- Шпалопропитка (отправление в 18.55).

— Тракторная пасс — Волгоград-1 (отправление в 17.10).

— Волжский — Волгоград-1 (отправление в 6.42).

— Волгоград-1- Волжский (отправление в 17.45).

— Камышин — П. Вал (отправление в 17.40 и в 20.20).

— П. Вал — Камышин (отправление в 16.20 и в 18.50).

— П. Вал — Ильмень (отправление в 17.06).