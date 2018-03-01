Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии - СМИ
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Фото детей Джессики Альбы вызвало восхищение поклонников
"Круг сужается": новости по делу Крушельницкого
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Васильева предсказала тысячи жертв на Крымском мосту
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Оригинальная поза Глюкозы с мужем понравилась фанатам – СМИ
Данилко раскрыл, чего стоила артистам потеря РФ
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Платье-гриб: дизайнер придумывает необычные наряды
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
17:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Восьмого марта изменится расписание волгоградских электричек

Часть пригородных поездов 7, 8 и 9 марта курсировать не будут.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Международного женского дня в пресс-службе Приволжской ЖД предупреждают, что в праздничные дни расписание пригородных поездов изменится.

В частности, 7 и 8 марта отменяются поезда: Волгоград -1 — Кривомузгинский (отправлением в 16.46), Кривомузгинский — Волгоград -1 (отправление в 19.56).

В тоже время 7 марта добавят поезд сообщением Волгоград -1 — Ложки (отправление Волгоград-1 в 16.46, прибытие в Ложки в 19.01). В обратном направлении он отправится в 20.26. 9 марта этих вечерних рейсов поезда «Волгоград-1 — Ложки» не будет.

8 и 9 марта также не будут курсировать пригородные поезда:

— Волгоград-1 — Шпалопропитка (отправление в 7.34 и в 21.15).

— Шпалопропитка — Тракторная пасс (отправление в 5.23).

— Южная — Тракторная пасс, (отправление в 6.16 и в 17.09).

— Тракторная пасс — Южная (отправление в 11.59).

— Волгоград-1 — Южная (отправление в 17.33).

— Шпалопропитка — Волгоград-1 (отправление в 12.16).

— Южная — Волгоград-1 (отправление в 16.23).

— Тракторная пасс- Шпалопропитка (отправление в 18.55).

— Тракторная пасс — Волгоград-1 (отправление в 17.10).

— Волжский — Волгоград-1 (отправление в 6.42).

— Волгоград-1- Волжский (отправление в 17.45).

— Камышин — П. Вал (отправление в 17.40 и в 20.20).

— П. Вал — Камышин (отправление в 16.20 и в 18.50).

— П. Вал — Ильмень (отправление в 17.06).

— Ильмень — П. Вал (отправление в 19.58).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Роснефть» выросла на всех направлениях
Что показал процесс по делу Алексея Улюкаева
«Нас никто не слушал»
Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли измену
Миллионы россиян не ходят на работу и могут остаться без пенсий
Лукашенко ответил на запрет поставок белорусского молока в РФ
Истребители пятого поколения Су-57 прошли испытания в Сирии
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Спорт
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь