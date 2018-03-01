Пролетая над стадионом: в FIFA показали, как выглядит калининградская арена для ЧМ-2018
В Калининграде продолжается подготовка стадиона для чемпионата мира по футболу. Ролик с видами спортивной арены предоставила FIFA.
В Калининграде продолжается подготовка стадиона для чемпионата мира по футболу. Ролик с видами спортивной арены предоставила FIFA.
На кадрах видно, что газон накрыт защитным покрытием, на котором установлены специальные лампы для обогрева. Внутри стадиона и на территории вокруг него продолжаются работы по благоустройству.
Ранее актуальное состояние стадиона «Калининград» продемонстрировала компания «Спорт-Инжиниринг». Застройщик опубликовал снимки с монтажом турникетов и отделкой помещений.
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