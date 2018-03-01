В 2018 году Петербург закупит 22 состава метро

О планируемом объеме закупок рассказал 1 марта глава комитета по транспорту Александр Головин на отраслевой коллегии. В 2017 году для подземки приобрели 23 состава, или 144 вагона.

Напомним, в ноябре 2017 года конкурс на поставку семи составов за 4 млрд рублей выиграл «Вагонмаш». Новые поезда будут ходить на Невско-Василеостровской линии. Судя по календарному плану, четыре шестивагонных состава привезут в 2018 году, три — в 2019-м.

Закупки автобусов в этом году сократятся с 200 единиц до 66, троллейбусов — с 91 до 30, и трамваев — с 29 до 6.