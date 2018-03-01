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16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Беларусь должна погашать не менее 25% внешнего долга из бюджета

Брать более дешевые кредиты и за их счет рефинансировать долги нам, по мнению эксперта, невыгодно.

Источник: Комсомольская правда

Совмин утвердил финансовую программу республиканского бюджета на 2018 — 2020 годы. Среди пунктов есть и такой: исполнение не менее 25% обязательств по погашению госдолга за счет недолговых источников. То есть из бюджета, а не за счет новых заимствований. Хорошо это или плохо? К сожалению, добиться данных о том, сколько мы сейчас гасим из бюджета, нам не удалось.

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— Такие же планы про четверть погашения долга из бюджета были и в прошлом, и в позапрошлом году. И внешний долг должны гасить за счет профицита бюджета. У нас профицит есть, и теоретически мы могли эти деньги отправлять на погашение задолженности. Но, например, в позапрошлом году серьезная часть профицита бюджета была отправлена на реструктуризацию долгов госпредприятий. Это помешало нам погасить внешний долг за счет свободных денег, пришлось брать новые кредиты, — рассказал «КП» старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Если мы будем гасить четверть внешнего долга за счет профицита бюджета, это будет очень хорошо, долг будет уменьшаться. Пока что внешний госдолг растет. Если мы будем гасить четверть внешнего долга за счет профицита бюджета, это будет очень хорошо, долг будет уменьшаться. Пока что внешний госдолг растет. Причем это показатель, за который никого еще не наказали. Есть планы, за неисполнение которых головы летят. А есть те, которые не исполняются, и никому за это ничего нет. Из этой же серии план по приватизации предприятий.

Буквально 1 марта, по информации Минфина, Беларусь разместила новый выпуск еврооблигаций — 600 млн. долларов на 12 лет под 6,2% годовых. Это рекордно низкий процент для нашей страны в плане еврооблигаций. Так, в июне 2017 года мы дважды разместили еврооблигации — на 800 млн. долларов под 6,875% годовых и на 600 млн. долларов под ставку 7,625% годовых. Снижение процентных ставок стало возможным после того, как международные финансовые организации улучшили рейтинг Беларуси. Не выгоднее ли перекредитоваться под более низкий процент, чем гасить внешний долг из бюджета?

— Нет. Нам чуть-чуть улучшили рейтинг, и все равно для нас еврооблигации гораздо дороже, чем для, по сути, такого банкрота, как Греция. Если отказаться от погашения долга за счет собственных средств, если международные финансовые организации не смогут нам давать кредит на льготных условиях, то будет расти пирамида долга. При нынешнем рейтинге, процентных ставках успокаиваться нельзя, такой долг надо сокращать. Это в США при росте экономики 3% могут одалживать деньги под 1 — 2% чуть ли не до бесконечности. У нас ситуация обратная.

КСТАТИ.

В январе мы заплатили Китаю, как за весь прошлый год.

По данным Минфина, в январе 2018 года Беларусь погасила долг перед банками Китая в размере 227,4 млн. долларов. При этом за весь 2017 год мы отдали этой стране 245,8 млн. долларов. Начали сказываться китайские кредиты?

Напомним, в последний раз мы заключили три кредитных соглашения для финансирования совместных с Китаем проектов в 2011 году — на сумму 1 млрд. долларов под ставку 3% и комиссию 0,3% годовых.

— Можно предположить, что в прошлом году мы платили банкам Китая только процент по кредиту, а сейчас произошел возврат основного долга. Но это лишь предположение, так как график внешних платежей, к сожалению, не публикуется, — объяснил Вадим Иосуб.

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